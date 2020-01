Da GOT a The WItcher: Kristofer Hivju si aggiunge al cast?

La prima stagione di The Witcher ci ha dato un magistrale Henry Cavil e delle altrettanto perfette Anya Chalotra e Freya Allan, ma che dire di Rutilia? Una performance perfetta per un cavallo! Eppure la seconda stagione è in lavorazione e, stando ad alcuni indizi, anche Tormund Giantsbane potrebbe unirsi al cast

Nelle ultime ore un particolare post è balzato all'occhio dell'e-magazine Redanian Intelligence: il regista della seconda stagione Stephen Surjik, durante un viaggio in Scozia alla ricerca delle location per i nuovi set ha taggato in un post i tre protagonisti della serie e Kristofer Hivju.

Che l'interprete di Tormund del Trono di Spade sia virtualmente presente ad una discussione del genere è una cosa decisamente curiosa, soprattutto perché l'attore e il regista non hanno ma lavorato insieme e, anche in quel caso, perché taggarlo in un post su The Witcher 2?

Il post, di cui troverete uno screenshot in calce, è stato repentinamente cancellato per non aggiungere benzina sul fuoco e, nonostante non ci siano ancora conferme di una scritturazione di Hivju, gli indizi punterebbero proprio in quella direzione: già in passato Redanian Intelligence aveva indovinato alcuni casting d'eccezione.

Via abbiamo detto che Hivju ha recentemente iniziato a seguire 3 social media account di The Witcher? In più solo qualche giorno fa la showrunner Lauren Hissrich aveva annunciato nuovi e divertenti personaggi: qui qualcuno non ce la racconta giusta.

Quindi quale potrebbe essere il prossimo ruolo di Kristofer Hivju? Ditecelo nei commenti!