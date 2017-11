Gotham 4: è arrivato il nuovo promo dell'episodio 10 "Things That Go Boom"!

Laha rilasciato il nuovo promo di Gotham . La serie è attualmente in onda con la quarta stagione e ora è online il trailer dell'episodio 10, intitolato ‘Things That Go Boom’.

Allerta anticipazioni episodio!



La serie prequel di Batman va in onda tutti i giovedì su FOX (USA) e in questo nuovo episodio, il cui titolo intero è “A Dark Knight: Things That Go Boom,” Gordon cerca di trovare un accordo col Pinguino coinvolgendo anche Sofia, mentre Alfred cerca di tirare fuori Bruce dalla spirale di rabbia adolescenziale che lo attanaglia.

Gotham cast: Ben McKenzie nei panni del Detective Jim Gordon, Donal Logue nei panni di Detective Harvey Bullock, David Mazouz nei panni di Bruce Wayne, Sean Pertwee nei panni di Alfred Pennyworth, Morena Baccarin nei panni di Dr. Leslie Thompkins, Robin Lord Taylor nei panni di Oswald Cobblepot/The Penguin, Cory Michael Smith nei panni di Edward Nygma/The Riddler, Carmen Bicondova nei panni di Selina Kyle, Erin Richards nei panni di Barbara Kean, Jessica Lucas nei panni di Tabitha Galavan, Chris Chalk nei panni di Lucius Fox, Drew Powell nei panni di Butch Gilzean, Maggie Geha nei panni di Ivy Pepper, Benedict Samuel nei panni di Jervis Tetch/The Mad Hatter e Michael Chiklis nei panni del Captain Nathaniel Barnes.

Gotham va in onda il giovedì su FOX.