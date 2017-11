Gotham 4: ecco alcuni dettagli sull'episodio Musical!

Gotham sta per arrivare con un episodio tutto musicale dal titoloe un produttore ci svela qualcosa di ciò che dobbiamo aspettarci da questa puntata speciale.

Attenzione agli spoiler!

In “A Dark Knight: Let Them Eat Pie,”l'attenzione è focalizzata sul Professor Pyg (Michael Cerveris). Parlando con Comicbook.com il co-produttore esecutivo Bryan Wynbrandt, ha offerto qualche specifica sull'episodio musical:

"In questo episodio Pyg ha già avuto il suo incontro con Gordon mentre era travestito da poliziotto e Gordon gli ha rivelato come il marcio a Gotham si sviluppi dall'alto verso il basso."

Poi Wynbrandt ha continuato, spiegando com l'incontro di Pyg con Gordon lo porterà a considerare come bersagli non solo i poliziotti, ma anche l'alta società della città:

"E' una specie di rivelazione per Pyg, lui che andava sempre ad attaccare i poliziotti, si rende conto che l'elite di Gotham è altrettanto colpevole per la caduta della città e che la corruzione dilagante in questo modo può fiorire indisturbata. Quindi questa settimana il suo obiettivo sarà l'elite di Gotham ma, per dare un assaggio della loro stessa medicina, la cosa verrà fatta con un pizzico di Sweeney Todd."

E, se consideriamo il fatto che Cerveris ha ottenuto una nomination ai Tony Awards per la sua interpretazione del personaggio principale nel Sweeney Todd musical di Brodway, non possiamo che essere più che curiosi di vederlo in azione!

Wynbrandt ha poi continuato dicendo che:

"Quel che è davvero divertente di questo episodio è che vedrete Pyg interpretare diversi ruoli. Evocherà un po' della bellissima atmosfera del teatro in questa storia, ed è divertente. Un buon bilanciamento di umorismo e oscurità. E ci sarà un omaggio allo show Chicago!"

Che ne dite? Vi intriga questa puntata di Gotham oppure gli episodi musical non vi ispirano più di tanto? Ditecelo nei commenti!