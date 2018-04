Gotham 4: Jerome semina il caos nel promo ufficiale del nuovo episodio

Gotham City è ormai divenuta il palcoscenico prediletto da Jerome Valeska per seminare caos e distruzione, anche grazie all'aiuto della legione i supercriminali da lui assemblata. Il suo piano malefico continuerà nella prossima puntata della quarta stagione, mentre ci avvicinamo sempre di più a scoprire l'identità del vero Joker.

Nel promo ufficiale del diciottesimo episodio, intitolato "A Dark Knight: That's Entertainment", Jerome tiene sotto ostaggio un'intera piazza di cittadini allo scopo di catturare i suoi più grandi rivali, ovvero Bruce Wayne e Jeremiah, il fratello gemello che pensava fosse scomparso. Il suo obbiettivo, infatti, è di farlo diventare pazzo attraverso l'ausilio di un gas tossico e poi ucciderlo a causa delle menzogne espresse nei suoi confronti in tutti questi anni.

Come in molti hanno ipotizzato, è probabile che sarà proprio Jeremiah Valeska a vestire i panni del Joker, andando quindi a confermare le passate dichiarazioni di Morena Baccarin, secondo cui Cameron Monaghan sarebbe stato chiamato ad incarnare non solo Jerome Valeska, ma anche un suo parente, una figura che avrebbe avuto delle forti peculiarità con un personaggio amato e conosciuto dai fan di Batman.

Questa la sinossi ufficiale: I detenuti di Arkham continuano a scorazzare liberamente tre le strade di Gotham e stanno diventando sempre più difficili da catturare. Gordon ha un piano, ma a malincuore deve rivolgersi a Bruce per chiedergli aiuto. Nel frattempo, Barbara scopre fino a che punto i suoi nuovi amici siano disposti a sacrificarsi per lei nel nuovo episodio.

"A Dark Knight: That's Entertainment" andrà in onda il 12 aprile su FOX, mentre si attendono ancora conferme ufficiali da parte del network sul rinnovo per una quinta stagione del serial.