Gotham 4: "Long Live Jerome" ecco il promo esteso dell'episodio 4X20! e nuove foto!"

Gotham torna dopo 2 settimane di riposo e, lo saprete, mancano solamente tre episodi alla fine di questa quarta stagione. Adesso possiamo mostrarvi un trailer esteso, promozionale, dell'episodio in onda la settimana entrante, il numero 20, e delle nuove foto! Occhio agli spoiler!

Jerome (Cameron Monaghan) sarà anche morto, ma la sua eredità sopravvive e la prossima settimana le cose diventeranno davvero folli quando manderà a Gordon (Ben McKenzie) un messaggio pre-registrato, chiedendogli di fare qualcosa per lui. Inoltre, a giudicare da questo nuovo trailer esteso e dalle nuove foto, sembra che le cose peggioreranno ulteriormente, quando tutti i peggiori criminali delle altre città vanno verso il GCPD. Nel frattempo, Bruce Wayne (David Mazouz), potrebbe collaborare con Jeremiah Valeska, cosa che, quasi sicuramente, rimpiangerà.

Potete dare un'occhiata al nuovo promo per l'episodio numero venti, intitolato "That Old Corpse", nel player. La sinossi ufficiale della puntata, recita:

Il caos esplode al GCPD, quando Gordon si trova a dover affrontare una caccia all'"oca selvaggia" per scovare il colpevole dietro l'ammutinamento di massa. Nel frattempo, un amico di Bruce diventa paranoico, e si comporterà in modo completamente avventato e distruttivo, nel nuovissimo episodio intitolato "A Dark Knight: That Old Corpse". Gotham va in onda giovedì 3 maggio (8: 00-9: 00 ET / PT) su FOX. (USA)