Gotham 4: nuove foto dal decimo ed undicesimo episodio

FOX ha rilasciato una nuova serie di immagini promozionali provenienti dal decimo ed undicesimo episodio della quarta stagione di Gotham, che andranno in onda rispettivamente questa e la prossima settimana.

Episodi che vedranno il tanto atteso ritorno a Gotham City di Jerome.

Nel corso della prossima settimana Gordon impedirà una guerra a tutto campo tra il Pinguino e Sofia Falcone, mentre nel frattempo Lee Thompkins continuerà a guadagnare ancora più potere. Inoltre, Carmine Falcone arriverà in città per rendere le cose ancora più complicate per Gordon, Sophia ed il Pinguino.

L’Enigmista, nel frattempo, avrà una crisi di personalità ed Alfred farà un ultimo, disperato tentativo per raggiungere Bruce Wayne.

Le immagini, come sempre, sono disponibili in calce alla notizia. A questo indirizzo, invece, potete trovare il primo del decimo episodio, “The Things That Go Boom”, che andrà in onda la prossima settimana su FOX. In Italia la messa in onda è affidata a Premium Action del pacchetto Mediaset a pagamento.