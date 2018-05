Gotham 4: il prototipo del Bat-segnale e molto altro nelle foto del finale di stagione

Mancano ormai pochi episodi al finale della quarta stagione di Gotham e, a giudicare dalle foto ufficiali pubblicate in data odierna da FOX, sembrerebbe proprio che lo show stia per concludersi con il botto, regalando tante sorprese ai fan del cavaliere oscuro.

Oltre ad una nuova occhiata a personaggi ricorrenti dello show come Pinguino, Ra's Al Ghul e Harvey Bullock, la grande novità è rappresentata da quello che sembrerebbe essere un prototipo del bat-segnale. Vediamo infatti il giovane Bruce Wayne (David Mazouz) e Jim Gordon (Benjamin McKenzie) in piedi su di un tetto, intenti a seguire la luce generata da quest'ultimo.

A questo si aggiunge anche il look di Jeremiah Valeska, fratello di Jerome, ormai molto simile a quello di Joker, con tanto di giacca, cravatta e makeup bianco, andando quindi ad avvalorare l'ipotesi dei fan che possa essere lui a vestire i panni della celebre nemesi di Batman.

Vi ricordiamo che l'episodio finale della quarta stagione di Gotham andrà in onda il 17 maggio e sarà intitolato No Man's Land, richiamando l'omonimo arco narrativo crossover pubblicato nel 1999 che ha coinvolto più fumetti legati al mondo di Batman. La storia vede una Gotham City distrutta da un terremoto e di conseguenza esclusa dal resto degli Stati Uniti.

Al momento lo show non è ancora stato rinnovato per una quinta stagione, ma lo showrunner Danny Cannon ha affermato che il finale servirà come una sorta di reboot totale e che cambierà interamente le carte in tavola.