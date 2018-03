Gotham 4: le riprese della quarta stagione son ufficialmente finite, ma sarà rinnovata?

Bruce Wayne himself (quello della serie Gotham), altrimenti noto come il giovane attore, ha confermato che la quarta stagione ha ufficialmente concluso le riprese, e l'ha postato via social. La news potrebbe contenere delle anticipazioni.

La stagione 4 di Gotham è attualmente in onda e presenta la sua seconda metà, con un nuovissimo personaggio in auge: la Poison Ivy interpretata da Peyton List. Se Ivy non fosse già di per sé un guaio, Jim Gordon sta attualmente pagando il prezzo per il suo accordo con Sofia Falcone; il Pinguino e l'Enigmista si sono riuniti, l'ex amante di Jim Lee Thompkins ha assunto il controllo di The Narrows, e Jerome (è lui o non è lui Joker) 'Valeska si sta preparando per rilasciare un'altra ondata di terrore criminale.

Sebbene ciò sembri veramente tanto con cui avere a che fare per la GCPD nei restanti episodi, lo stato di una potenziale quinta stagione di Gotham non è ancora confermato. Il prequel di Batman ha vissuto fortune contrastanti sia in termini di reazione della critica, sia in termini di pubblico e, di conseguenza, molti hanno ipotizzato che l'attuale stagione potrebbe essere l'ultima della serie. Tuttavia, il presidente della rete FOX ha recentemente parlato positivamente delle possibilità di rinnovo per Gotham, sostenendo che lo show dovrebbe avere un posto nella line-up dell'autunno 2018 della rete.

Mentre i fan attendono conferme ufficiali di una continuazione o meno del serial, sembra che la stagione 4 di Gotham sia ufficialmente conclusa. In un post su Instagram, Mazouz ha rivelato che la stagione in corso ha terminato le riprese, e nella caption saluta i suoi fan e i co-protagonisti, insieme a una foto di sé stesso che lo ritrae con l'attore che interpreta Pinguino, Robin Lord Taylor. Mazouz ha espresso il suo incredibile orgoglio per essere stato parte di Gotham.

Voi vorreste vedere una quinta stagione di Gotham? per adesso, la quarta stagione continua il 29 marzo con l'episodio “One Of My Three Soups” su FOX (USA).