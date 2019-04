Gotham 5, la Bicondova conferma la sua assenza dal finale: 'È stata una mia decisione'

Ormai ci siamo: l'episodio finale della quinta e ultima stagione di Gotham andrà in onda in America il prossimo 25 aprile, portando così a conclusione la serie di Bruno Heller e il destino dei protagonisti, ma prima della fine ecco che Camren Bicondova conferma via Twitter la sua già vociferata assenza dall'episodio.

Come sappiamo, il motivo dell'assenza dell'attrice nei panni di Catowman è legato una salta temporale importante, di ben 10 anni, dove ogni personaggi del passato è ormai divenuto il villain che siamo abituati a conoscere dai fumetti, compresi Joker (Cameron Monaghan), Il Pinguino e l'Enigmista. Vedremo finalmente anche il Batman definitivo di David Mazouz e il Gordon di Benjamin McKenzie con tanto di iconici baffi - trovate l'immagine in calce.



Torneranno tutti nelle loro versioni più adulte e mature, in termini di missione o posizione nella grande città di Gotham, ma non la Bicondova, invece sostituita dall'attrice Lil Simmons nei panni di una Selina Kyle più cresciuta. Confermando la notizia, la Bicondova ha comunque scritto diversi messaggi per il cast e il pubblico di ringraziamento. Eccoli:



"Ho delle notizie importanti da condividere con voi, quindi vi chiedo di continuare a leggere con le menti e i cuori ben aperti. L'episodio del 18 aprile ha visto la mia ultima apparizione nei panni di Selina Kyle a Gotham. È importante per me confermarvi la notizia e dirvi che è stata una mia decisione, dopo molte riflessioni, preghiere e tanto tempo. Volevo che il personaggio di Selina venisse trasposto con il massimo rispetto possibile, e molti di voi diranno che questo rispetto passa anche nell'interpretare il personaggio fino alla fine, cosa che capisco. Credo però fermamente che per il bene di un personaggio sia importante capire quando passare il testimone a qualcun altro. Ho avuto la fortuna di essere Selina nel suo periodo di formazione adolescenziale e ho trovato giusto permettere qualcun altro di interpretarla da adulta. Lil Simmons è molto più grande di me e quando l'ho incontrata la prima volta ho pianto lacrime di gioia. È assolutamente perfetta per questo ruolo e voleva davvero vestire al meglio i panni del personaggio. Ne abbiamo discusso per ore, condividendo immagini e note di scena".



L'attrice ha poi ringraziato il creatore e gli showrunner della serie, continuando: "Sono onorata di essere stata la settima attrice ad aver interpretato il ruolo di Selina Kyle. Mi rende davvero orgogliosa. Grazie alla Warner e alla Fox per cinque anni bellissimi in uno spettacolo unico. Grazie a Bruno Heller, Danny Cannon e John Stephens per aver creduto in me. Bruno e Danny, avete visto qualcosa in quella ragazzina di 14 anni che io non sapevo di avere, e vi sarà eternamente grata per aver piantato questo seme e aver avuto la pazienza di vederlo crescere e prosperare. John, grazie per essere stato sempre a portata di telefono e per non essere impazzito a causa di tutti i consigli che ti ho chiesto. Interpretare Selina Kyle mi ha insegnato molto su me stessa e sulle sfide della vita, quindi grazie a tutti per avermi affidato la sua fragile indomabilità".



L'ultimo episodio di Gotham, intitolato The Beginning..., è atteso sulla FOX il prossimo 25 aprile. Sempre in calce, trovate anche la prima foto della Simmons nei panni di Selina.