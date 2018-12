Gotham 5: buoni e cattivi protagonisti dei nuovi character poster

La quinta e ultima stagione della serie televisiva che vedrà la nascita del Cavaliere Oscuro è di imminente programmazione sul canale televisivo Fox, motivo per cui la rete sta spingendo molto sulla campagna promozionale del serial che debutterà il prossimo 3 gennaio 2019 con la prima delle dodici puntate che compongono la stagione.

Grazie al portale di informazione televisiva TVLine siamo in grado di mostrarvi i personaggi dello show ideato da Bruno Heller al centro delle nuove locandine promozionali.

Nelle foto ritroviamo Oswald Cobblepot (Robin Lord Taylor), Edward Nygma (Cory Michael Smith), Harvey Bullock (Donal Logue), Jim Gordon (Ben McKenzie), Bruce Wayne (David Mazouz), Lucius Fox (Chris Chalk), Jeremiah Valeska (Cameron Monaghan), Selina Kyle (Camren Bicondova), Alfred Pennyworth (Sean Pertwee) e Barbara Keane (Erin Richards) ed Eduardo Dorrance / Bane (Shane West).



Come più volte dichiarato in passato, il finale della serie avrà un salto temporale di dieci anni e ciò permetterà di mostrare l’attesissima trasformazione di Bruce Wayne nel Cavaliere Oscuro. Tra i nemici storici di Batman che compariranno nell'ultima stagione dello show, tra cui il Pinguino (Robin Lord Taylor) e l’Enigmista (Cory Michael Smith), non dimentichiamo anche l’arrivo di Bane (Shane West). L’ultima grande puntata di Gotham è scritta dall’attore Ben McKenzie, il quale ha interpretato nel corso di tutti questi anni la versione giovanile del Commissario Jim Gordon.

Gotham: Legend of the Dark Knight, stagione composta da 12 episodi, sarà trasmesso negli Stati Uniti sul canale Fox a partire dal prossimo 3 gennaio 2019.