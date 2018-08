Gotham 5: foto dal set rivelano il leader dei Mutanti creato da Frank Miller!

Il Leader dei Mutanti, creato da Frank Miller sulle pagine del seminale Il Ritorno del Cavaliere Oscuro, sarà il villain della quinta stagione della serie televisiva Gotham.

Pochi minuti fa infatti su Twitter sono apparse delle foto rubate dal set della serie, che mostrano inequivocabilmente l'energumeno muscoloso che tutti gli amanti dei fumetti di Batman riconosceranno all'istante.

Il villain indossa una visiera metallica sugli occhi, è senza maglietta e mostra un fisico scolpito: è senza dubbio ispirato al personaggio di Miller che Batman invecchiato affrontava nella celebre serie a fumetti.

La cosa paradossale è che i Mutanti compaiono solo nella succitata serie a fumetti Il Ritorno del Cavaliere Oscuro, ambientata nel futuro e incentrata su un Bruce Wayne vecchio che ritorna a vestire i panni di Batman. Come saprete, la serie Gotham è ovviamente ambientata prima che Bruce diventi Batman, con un giovane Wayne ancora molto lontano dall'indossare il suo iconico costume. L'introduzione di questo gruppo terrorista nella serie però ha perfettamente senso, dato che in Gotham l'omonima città è attualmente in uno stato di degrado e anarchia.

Oltre ai Mutanti, comunque, sembra che anche Bane comparirà nei nuovi episodi della serie: alcuni dei titoli degli episodi della nuova stagione sono trapelati online nei giorni scorsi, anticipando l'introduzione dell'iconico supercriminale.

Gotham 5 sarà composta da 10 episodi e debutterà su FOX nel corso del 2019.