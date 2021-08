Gotham: 5 momenti indimenticabili da riguardare all'infinito

In molti si sono chiesti perché Gotham si sia conclusa con la stagione 5, mentre altri fan restano convinti che questa sia stata la scelta migliore, avvenuta prima che un prolungamento nato solo per far piacere agli spettatori l'avrebbe rovinata. La serie della FOX ci ha lasciati invece con ricordi positivi. Rivediamo insieme i 5 momenti migliori.

There Will Be Light

Si tratta del momento più toccante della stagione 1. Jim Gordon e il suo partner, Harvey Bullock, si recano sulla scena del delitto dei Wayne. Mentre Harvey dopo aver analizzato la scena del crimine vuole subito andar via, Jim decide invece di parlare con il piccolo testimone, un giovane Bruce Wayne. Gordon cerca di consolare Bruce, rimasto orfano, dicendogli una delle frasi più belle di sempre. "However dark and scary the world might be right now, there will be light" ("Non importa quanto oscuro e spaventoso il mondo possa essere al momento, ci sarà luce"). Una scena molto emozionante che segna l'inizio del rapporto tra Bruce e Jim.

Il primo bacio tra Selina e Bruce

Nella prima stagione Bruce ha chiaramente una cotta per Selina, ma è titubante nel fare il primo passo. E allora a farlo è Selina. Il loro primo bacio è come quello di ogni adolescente: breve e un po' imbarazzante. La scena, recitata molto bene dai giovani attori, li vede arrossire vistosamente. Si tratta di un momento importante perché la relazione tra Bruce Wayne e Selina Kyle sarà rilevante anche in futuro, e in questa scena noi testimoniamo il suo inizio.

La scelta di Batman

Siamo nel labirinto degli specchi, stagione 3. Jerome vuole uccidere Bruce, che desidera invece trovare vendetta per il suo amico Alfred Pennyworth che crede sia stato ucciso proprio su ordine di Jerome. Proprio nel labirinto, in uno dei momenti chiave, Bruce si ritrova nella posizione di poter uccidere Jerome, che lo incita ad andare avanti e fare il passo. Ma il supereroe che noi conosciamo, invece, decide di non superare quella linea. Bruce, infatti, coglie la sua immagine allo specchio per un attimo, e comprende di essere meglio di così. E' questo l'istante in cui si comprende quale sarà il suo codice. Si tratta sicuramente di un passo importantissimo nel suo percorso.

L'addio con Alfred

Il momento più emozionante è proprio nel penultimo episodio della quinta (e ultima) stagione. Bruce sta infatti per lasciare Gotham e lui ed Alfred si dicono addio. Quest'ultimo gli rivela che, anche se non ha mai provato a sostituire i suoi parenti, lo ha sempre ritenuto un figlio. Un addio che commuove lo spettatore, anche se sa che in verità si tratta di un arrivederci perché Batman tornerà.

La Rivelazione di Batman

Nell'ultimo episodio siamo dieci anni nel futuro, e testimoniamo il ritorno di un Bruce Wayne ormai milionario. Vediamo una serie di scene che ci anticipano ciò che scopriremo alla fine. Una figura oscura e sconosciuta salta sul tetto: E' Bruce Wayne, o meglio, Batman nel suo costume. Una fine che sa di nuovo inizio.

Di scene memorabili sicuramente ce ne sarebbero ancora tante altre. Perché Gotham pur presentando molti difetti e incongruenze con l'universo di Batman, resta una delle serie migliori dell'universo DC.