Gotham 5: Pinguino assume il controllo nella nuova foto dell'ultima stagione

Il portale TV Line ha diffuso in rete una foto esclusiva della quinta e ultima stagione di Gotham che ritrae Oswald Cobblepot, meglio noto con il suo alter ego di Pinguino, intento a stringere un pericoloso accordo. Come già annunciato in passato, il personaggio interpretato da Robin Lord Taylor avrà un ruolo preminente.

Nell'immagine in questione, che potete visionare in calce alla news, è presente un elicottero della Wayne Enterprises ormai andato distrutto. D'altronde il nuovo arco narrativo dello show avrà luogo tre mesi dopo il finale della quarta stagione, che ha visto la città sull'orlo del collasso, venendo ufficialmente dichiarata Terra di Nessuno.

Pinguino tornerà a fare squadra con l'Enigmista ed i due un look molto fedele alle controparti fumettistiche. Ma a seminare il caos ci penseranno anche il rientrante Jeremiah Valeska, più folle che mai, e nientemeno che Bane, interpretato da Shane West (Nikita).

L'ultima stagione di Gotham, intitolata Legend of the Dark Knight, debutterà il 3 gennaio 2019 su FOX e sarà composta soltanto da dodici episodi, di cui uno scritto da Ben McKenzie, meglio noto per il ruolo di Jim Gordon.

I produttori l'hanno più volte descritta come un vero e proprio evento di addio che si focalizzerà sulla trasformazione definitiva del giovane Bruce Wayne nel cavaliere oscuro che tutti i fan della DC hanno imparato a conoscere nel corso degli anni. L'episodio finale, infatti, mostrerà un salto temporale di ben dieci anni.