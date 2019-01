Gotham 5, promo e sinossi dell'episodio 2 'Trespassers'

La quinta e ultima stagione della serie televisiva in onda negli Stati Uniti sul canale Fox è partita lo scorso 3 gennaio e ha da subito messo sul tavolo il primo mazzo di carte che delineerà la storia attorno alla quale si svilupperà il nuovo arco narrativo dello show. Cosa dovranno aspettarsi i fan del serial dalla prossima puntata?

In "Trespassers" Gordon (Benjamin McKenzie) e Bullock (Donal Logue) saranno chiamati a investigare in un luogo in cui diversi bambini sono stati misteriosamente rapiti. Barbara, nel frattempo, si dimostrerà per il Capitano della Polizia di Gotham City una valido alleata. Bruce (David Mazouz), invece, partirà alla ricerca della presunta strega i cui poteri dovrebbero servire a guarire Selina (Camren Bicondova) dopo che la ragazza ha cercato disperatamente di togliersi la vita a seguito della grave condizione fisica che la costringe a rimanere a letto. L’enigmatico Edward Nygma (Cory Michael Smith), invece, continuerà il suo percorso di ripresa nel tentativo di affrontare i suoi demoni più oscuri.

Lo status quo sta cambiando nella città del Cavaliere Oscuro ed è lo stesso Jim Gordon a ricordarlo nel video promozionale del nuovo episodio dell’opera creata da Bruno Heller. La città è letteralmente frammentata in zone controllate da villain e dalla rappresentanza ancora civile rimasta in piedi dopo che Gotham è stata letteralmente isolata e abbandonata dal resto del mondo, governo compreso. Gli unici approvvigionamenti che hanno raggiunto quanti sono rimasti all’interno delle mura della città sono arrivati grazie alle risorse di Bruce, ma di certo non basteranno per sfamare una intera comunità.

Mentre le strade sprofondano nel caos più totale, Jeremiah Valeska è rimasto nell’ombra per circa tre mesi. Questo certamente non esclude che l’uomo non stia contribuendo ad aumentare il livello di pericoli, prova ne è stata l’arrivo di Ecco (Francesca Root-Dodson) all’interno del dipartimento di Polizia dove la donna ha lasciato un simpatico disegno sulla mappa della città in cui è stata ripresa la risata del Joker.

Cameron Monaghan, l’interprete di Jeremiah nella serie, ha da poco utilizzato il suo profilo Instagram per stuzzicare la curiosità dei suoi fan con una nuova immagine del suo personaggio in penombra. In tanti attendono il ritorno del folle antagonista e di quella che sarà la sua trasformazione nell’iconico villain di Batman. In tal senso è lecito presumere che sarà la settima puntata il momento preciso in cui questo evento dovrebbe accadere, essendo stato l’episodio intitolato non a caso Ace Chemicals.

Legend of the Dark Knight: Trespassers verrà trasmesso negli Stati Uniti sul canale FOX il 10 gennaio.