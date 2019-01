Gotham 5 sarà 'piena di momenti pensati per i fan', parola di Jim Gordon

Tutto è pronto per la premiere della quinta e ultima stagione di Gotham, in arrivo domani, 3 gennaio, sul canale Fox, ma nel mentre dell'attesa Ben MacKenzie, interprete di Jim Gordon e anche regista di alcuni episodi della serie, ha avuto modo di parlare del grande finale e di cosa aspettarsi.Gotham

Il trailer rilasciato qualche settimana fa ci ha mostrato succosissimi nuovi dettagli in merito a cosa aspettarci da questo gran finale della serie. Tutto comincia dal principio, quando ognuno non era che alle prime fasi di un percorso di giustizia o di follia, di calma o disperazione. Ed ora eccoci qui, in un presente in cui il mondo crolla a pezzi, e solo la volontà dei più coraggiosi sarà in grado di ristabilire l'equilibrio nelle strade.

Ha infatti rivelato: "Molte delle domande che ci sono state fatte al Comic-Con erano relative al quando sarebbero arrivati determinati momenti, alcuni relativi ai villain e altri agli eroi. Bene, ora posso rispondere per tutti: adesso, con questa ultima stagione, perché non ci sarà altra occasione. John Stevens e gli altri sceneggiatori hanno creato un'iterazione molto interessante del modello Terra di Nessuno, dove si scatena un vero Inferno che seguirà comunque un piano ben specifico nel corso dei dodici episodi della stagione. Sarà pieno di momenti pensati per i fan, che proprio loro vogliono vedere. È anche una sorta di ringraziamento per averi seguito così a lungo e con costanza".



Da un lato, il video ci mostra un Bruce Wayne (David Mazouz) sempre più deluso e annichilito dalla società, quindi determinato a farsi giustizia; dall'altro, possiamo assistere all'arrivo di nuove, pericolose minacce inarrestabili. Ecco quindi il Joker(Cameron Monaghan), il Pinguino (Robin Taylor), l'Enigmista (Cory Michael Smith), fino alle new entry Bane (Shane West) e Harley Quinn (Francesca Root-Dodson) seminare distruzione e instabilità, mentre ogni sicurezza viene messa in dubbio e ogni certezza viene a mancare.

Tutto sembra pronto per lo spettacolare (e attesissimo) debutto dell'Uomo Pipistrello nella serie creata da Bruno Heller, a cominciare dai primi combattimenti, le prime sconfitte e i primi sacrifici del giovane Bruce. Lo vediamo combattere contro Jeremiah (il proto-Joker dello show) presso gli Ace Chemicals, oppure mentre ripulisce le strade dai criminali o investiga in segreto, servendosi dei suoi primi sensazionali gadget.

L'universo fumettistico di Batman si prepara quindi a prendere forma, con i suoi elementi di fascino e la sua complessità, in una stagione esplosiva e senza esclusione di colpi!

La premiere di questa quinta e ultima stagione di Gotham è prevista per il 3 gennaio 2019, come sempre trasmessa dall'emittente televisiva FOX.