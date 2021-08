Gotham: 5 scene che non sono andate giù ai fan della serie

Gotham, dopo 100 episodi, ha visto un calo drastico nell'apprezzamento da parte dei fan perché alcune decisioni dei creatori non sono state molto gradite. Non sono esempi di orribili episodi televisivi, ma ecco gli episodi meno apprezzati dagli spettatori.

Bentornato, Jim Gordon

È chiaro all'inizio della serie che Jim Gordon sarebbe diventato il centro morale del dipartimento di polizia di Gotham. Questo episodio ha iniziato quel percorso. In esso, ha indagato personalmente sulla morte di un testimone poiché credeva che i poliziotti corrotti fossero responsabili. L'episodio, però, è andato oltre mostrando Bruce e Selina che si scontrano su ciò che ricordavano della notte in cui i genitori del primo sono stati uccisi, Oswald che combatte per il territorio della banda con gli scagnozzi di Fish e quest'ultimo che lascia Gotham per tramare la sua vendetta. Insomma, molta confusione e troppa carne al fuoco.

Viper

I fan di Gotham non erano decisamente contenti delle sostanze che alteravano la percezione o le abilità dei personaggi della serie. L'episodio della prima stagione Viper presentava una sostanza misteriosa che faceva impazzire i vari personaggi. In questo caso, gli scienziati lo hanno creato per aumentare la forza dei soldati. Jim e Harvey Bullock ne rintracciato la fonte, ma la trama più interessante di Bruce e Alfred che indagano sulla corruzione all'interno della Wayne Enterprises è passata in secondo piano.

La tempesta

Quando un episodio ottiene un titolo come questo, è probabile che il pubblico sospetti una squadra di iconici cattivi del passato. Sfortunatamente, non è stato così. Invece, si osserva Jim Gordon lavorare alla sicurezza all'Arkham Asylum con molti personaggi che non sarebbero mai più apparsi. Gli unici punti luminosi nell'episodio sono stati Selina e Ivy che si sono trasferite nell'attico vuoto di Barbara e Jim che ha incontrato Lee per la prima volta.

Legend Of The Dark Knight: The Trial Of Jim Gordon

Gran parte dell'episodio si è tenuto nella testa di Jim Gordon dopo essere stato colpito mentre cercava di organizzare una tregua con alcuni criminali. Poco tempo è stato dedicato al confronto tra Ivy Pepper e Selina Kyle, che in realtà è stato l'aspetto più avvincente dell'intero episodio.

L'uomo dei palloncini

Questo episodio presentava molti elementi che sarebbero diventati comuni tra le storie di Gotham. C'era la corruzione di funzionari di alto rango, Selina Kyle che dimostrava grande freddezza e furbizia, Bruce e Alfred che si allenavano per il futuro e Oswald che trovava un modo per rimanere in vita. Forse è lo strano criminale che ha spento l'interesse del pubblico: un uomo che usa palloni meteorologici per uccidere. È stato strano, anche per Gotham.

Nonostante ciò, Gotham pur presentando molti difetti e incongruenze con l'universo di Batman, resta una delle serie migliori dell'universo DC. Ecco, infatti, i 5 momenti più memorabili di Gotham.