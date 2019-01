Gotham 5: Selina Kyle inizia la trasformazione in Catwoman

Sin dall'inizio di Gotham, ormai cinque anni fa, i fan si aspettavano prima o poi la trasformazione di Selina Kyle in Catwoman. Nelle ultime due stagioni lo show ha iniziato a preparare il terreno per questo passaggio, intensificando anche il suo rapporto con Bruce Wayne. Nulla di paragonabile a quello che è stato mostrato nell'ultimo episodio.

Negli Stati Uniti sta andando in onda la quinta e ultima stagione di Gotham, che in Italia arriverà solamente a maggio. E nell'ultimo episodio Selina Kyle sembra che abbia fatto il passo decisivo verso Catwoman.

Non proseguite nella lettura della news se non volete anticipazioni importanti sullo show.

Al termine della quarta stagione Jeremiah Valeska ha sparato a Selina Kyle e il proiettile ha colpito la colonna vertebrale. I medici ritenevano improbabile che Selina potesse tornare a camminare. Conoscendo il suo probabile destino, Selina ha tentato il suicidio nella première della quinta stagione. Bruce sapeva di dover fare qualcosa e, a seguito delle sue azioni, ha contribuito a creare uno dei suoi più grandi villain.

A Bruce viene detto che una strega ha tutte le risposte per poter aiutare Selina: tuttavia quella strega si rivela poi essere Poison Ivy. Ivy aiuta Bruce dandogli una sorta di seme dai poteri magici. Gli dice che chiunque mangi quel seme guarisce le sue ferite ma al prezzo di un cambiamento interno sempiterno. Gli 'demoni' di quella persona sarebbero stati liberati.

Selina, nonostante i dubbi di Bruce, mangia il seme e dopo qualche tempo inizia nuovamente a camminare. A quel punto Bruce abbraccia Selina, felice di poter nuovamente camminare: la donna è a quel punto che osserva la luna e i suoi occhi diventano verdi brillanti, proprio come quelli di un gatto. Selina sostiene di sentirsi 'migliore di prima'. Selina non è più la ragazza cresciuta creando problemi nei vicoli di Gotham City. I suoi demoni sono stati liberati e il personaggio di Catwoman è all'orizzonte.



La quinta stagione di Gotham verrà trasmessa su Premium Action dal mese di maggio.