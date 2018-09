Gotham, ancora un nuovo villain nella quinta e ultima stagione della serie Fox

Ormai lo sappiamo: la quinta e attesissima stagione di Gotham porterà a conclusione la serie Fox dedicata all'iconica città del crimine dei fumetti DC, per tacere dei suoi abitati, eroi o villain, ma a quanto pare continuano ad aumentare le new entry nei nuovi episodi, specialmente "cattive".

Come riportata infatti oggi il puntualissimo Deadline, l'alunno della serie Nikita, Shane West, è stato scelto dalla produzione per vestire i panni di tale Eduardo Dorrance, un villain a quanto pare ricorrente negli ultimi episodi della serie Fox.



Il personaggio è descritto come un vecchio commilitone di Jim Gordon (Ben McKenzie) ai tempi dell'esercito, tornato a Gotham anni dopo aver perso del tutto i contatti con Jim. Dorrance arriverà al comando di una squadra d'elite che aiuterà Gordon a riportare ordine sulla No Man's Land, anche se il nostro commissario si renderà presto conto "che le intenzioni di Dorrance sono più oscure e malvagie di quanto avrebbe mai potuto immaginare".



In realtà, l'arrivo di Dorrance non è del tutto una sorpresa. Già il mese scorso, infatti, il sito That Hashtag Show aveva riportato i casting call per il ruolo, ma oggi è stato confermato l'attore scelto e descritto meglio il personaggio.



La quinta e ultima stagione di Gotham debutterà sulla Fox nel corso del 2019.