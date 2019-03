Gotham: Barbara Gordon diventerà Batgirl nell'episodio finale!

Dopo la pubblicazione del poster ufficiale con Batman, si torna a parlare dell'ultima stagione di Gotham: a quanto pare nell'ultimo episodio comparirà anche Barbara Gordon, figlia del commissario Gordon che come i lettori DC sapranno è anche la vigilante mascherata Batgirl.

A confermarlo è stato Michael Ausiello di TVLine, che in una recente sessione Q&A ha svelato: "Posso confermare che nelL'episodio finale della serie, che prevede un salto nel tempo di un intero decennio, vedremo una Barbara Gordon undicenne, che ovviamente è destinata a seguire le orme di Yvonne Craig e Alicia Silverstone."

La Craig ha interpretato Batgirl nella serie televisiva di Batman, mentre la Silverstone ha vestito i panni della supereroina in Batman & Robin di Joel Schumacher.

Come i fan della serie prodotta da Fox già sapranno, nello scorso episodio della serie è stata mostrata la nascita della bambina del protagonista Jim Gordon, anche se il genitore non ha fatto in tempo a scegliere un nome per la figlia prima della fine della puntata. Nel prossimo episodio però, come diramato sempre da TVLine, Nyssa Al Ghul rapirà il bebè per provare a crescere la bimba come sua unica figlia ed erede: Bruce deciderà di lasciare Gotham per inseguire il suo destino.

La puntata, che vedrà coinvolto anche il villain Bane, andrà in onda il prossimo 18 aprile. Nell'attesa, date un'occhiata al look di Batman in un'immagine promozionale.