Gotham: Batman vigila sulla città nel poster ufficiale della quinta stagione!

Mancano poche settimane agli ultimi episodi della quinta stagione di Gotham, che metterà la parola fine ad anni di storyline televisive, incentrate sui personaggi più celebri dell'universo DC Comics. Ora, grazie ad un poster ufficiale, possiamo dare la primissima occhiata al Cavaliere Oscuro con indosso l'iconico costume da pipistrello.

Come si può evincere dall'immagine, pare che anche in questa versione Batman avrà modo di sfoggiare alcuni degli elementi più caratteristici del proprio vestiario fumettistico, che per moltissimo tempo hanno contribuito a decretarne la popolarità sia al cinema che in televisione.

Stiamo parlando, ovviamente, delle celebri "orecchie a punta" e del mantello, entrambi contraddistinti da un colore nero scuro, che sembra richiamare molto fedelmente il costume di Christian Bale, ai tempi della trilogia sul personaggio diretta dal leggendario Christopher Nolan. A fare da sfondo al personaggio, troviamo una nebulosa Gotham City, pronta ad accogliere il suo maestoso vigilante per le strade.

Durante queste scoppiettanti cinque stagioni, la serie ci ha deliziato con l'introduzione e lo sviluppo di alcuni dei personaggi più variopinti delle storie a fumetti, a cominciare dal Pinguino, passando poi per l'Enigmista, il Joker, lo Spaventapasseri e molti altri ancora. Ognuno di loro, col passare del tempo, ha avuto modo di evolvere, a livello sia visivo che caratteriale, avvicinandosi sempre più alla versione che tutti conosciamo.

Non ci resta che scoprire, dunque, quale sarà l'approccio adottato dalla produzione per l'immancabile simbolo del Cavaliere Oscuro, così come per la maschera, che l'ormai addestratissimo Bruce Wayne si ritroverà ad indossare nelle ultime e attesissime sequenze della serie Fox.

E voi, cosa ne pensate di questo primissimo sguardo al look dell'eroe DC Comics? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento qui sotto!