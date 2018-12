Gotham: Bruce Wayne è pronto a diventare Batman nelle nuove clip ufficiali

Le avventure televisive dei bizzarri e stravaganti personaggi di Gotham stanno per giungere al termine o, per meglio dire, sono pronte alla svolta definitiva! Ebbene sì, perché nella quinta ed ultima stagione dello show, saranno molti i cambiamenti cui eroi e villain andranno incontro, a partire da Bruce Wayne, protagonista di due nuove clip.

Entrambi i filmati provengono dalla premiere della quinta stagione della serie. Il primo video ci mostra il giovane Bruce Wayne e Alfred Pennyworth all'interno di quello che sembrerebbe essere un ospedale / manicomio, quando un improvviso spegnimento di luci desta la loro attenzione; il secondo, invece, ci permette di assistere ad un breve ed intenso dialogo tra Bruce e Jim Gordon, mentre i due "difensori" di Gotham parlano delle apparenti speranze perdute della città.

A giudicare da queste prime immagini, sembra che lo show stia iniziando a seminare i primi indizi circa l'evoluzione dei vari personaggi della storia, a cominciare dallo stesso Bruce Wayne, inevitabilmente destinato a completare la sua evoluzione calandosi nei panni del Cavaliere Oscuro. Oltre a lui, anche la Selina Kyle interpretata da Camren Bicondova pare aver mosso i primi parsi verso il suo spericolato futuro da Catwoman (come suggeritoci dalla prima clip).

Chi ha seguito assiduamente lo show, puntata dopo puntata, saprà che ogni personaggio introdotto nella trama non è che la versione iniziale di un celeberrimo alleato o avversario del Crociato Incappucciato dei fumetti. Parliamo di Joker, del Pinguino e dell'Enigmista, così come di Bane e Mr. Freeze. Questa stagione sarà il momento decisivo, in cui tutti i nodi verranno al pettine, mentre Gotham City si prepara a diventare lo scenario di epici scontri tra il Bene e il Male.

Vi ricordiamo che Gotham riprenderà la propria programmazione il 3 gennaio 2019 (data di trasmissione della premiere), in onda su FOX, per poi continuare nel corso di oltre 12 settimane, al termine delle quali Batman avrà finalmente modo di mostrarsi in tutta la sua gloria.