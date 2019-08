Gotham: Cameron Monaghan ha condiviso foto di Joker dal dietro le quinte

Cameron Monaghan, fresco vincitore del premio per il migliore cattivo in TV ai Teen Choice Awards 2019, ha condiviso tre foto che vengono direttamente dal dietro le quinte dell’episodio finale di Gotham, deliziando i fan con le immagini del Joker da lui interpretato e che gli è valso la vittoria.

Oltre alle immagini, l’attore ha ringraziato i fan per averlo votato, e poi si è complimentato anche con il resto dello staf: “un grande ringraziamento va agli addetti al makeup, ai capelli, al guardaroba, alla scenografia, al reparto di design, agli editor e tutti quelli che mi hanno reso così spaventoso in questi anni”. Vi ricordiamo che potete vedere le immagini in calce all’articolo.

Cameron Monaghan ha partecipato ha tutte e cinque le stagioni di Gotham, dove si è rivelato essere uno dei personaggi più iconici. L’attore aveva anche dichiarato di essersi ispirato a Batman: Arkham City per portare in scena la sua versione di uno dei cattivi più popolari e che è stato interpretato da attori come Heath Ledger, Jack Nicholson e Jared Leto.

Se avete apprezzato il look del Joker di Monaghan, vi invitiamo a guardare il design realizzato Miles Teves per lo show. Ma cosa sarebbe un cattivo senza la sua controparte buona, e viceversa? Grazie a Lili Simmons (Catwoman), possiamo dare uno sguardo al costume di Batman, visto solo di sfuggita nella serie.