Gotham: Cameron Monaghan stuzzica il Joker di Joaquin Phoenix

La quinta e ultima stagione di Gotham, la cui data di uscita è ancora sconosciuta, metterà fine al viaggio di Bruce Wayne per diventare il supereroe che tutti conosciamo. Tra i personaggi più attesi però c'è anche il villan interpretato da Cameron Monaghan, che farà ritorno per tormentare il giovane vigilante.

In attesa di sapere la data ufficiale della nuova stagione, Monaghan ha deciso di stuzzicare i fan dello show, e anche i fan DC in generale, con una suggestiva foto del suo personaggio che si presenta di profilo con un fantastico gioco di luci e ombre.

L'attore ha anche condiviso una particolare Gif di un uomo che indossa una maschera da clown, chiaro riferimento alle prime immagini ufficiali del Joker di Joaquin Phoenix, accompagnata dalla didascalia "Jeremiah Valeska - Gotham (2018)". Potete trovare entrambi i post in calce alla notizia.

"Non vedo l'ora che sia tutto pronto" ha detto Monaghan parlando di Gotham con ComicBook.com. "E' un'esperienza unica e penso che la storia sia molto intelligente. Dà una marcia in più alla narrativa di Jerome e il Joker e in un modo tutto nuovo, aggiunge un twist alla mitologia. Sarà molto divertente e unico. Non posso dirvi di più ma sarà una sfida interessante."

La nuova stagione di Gotham, che potrebbe arrivare nei primi mesi del 2019, si ispirerà principalmente all'arco narrativo a fumetti "Batman: Terra di nessuno" ma includerà anche elementi di "Batman: Anno Uno" e "Batman: Anno Zero".