Gotham, che fine ha fatto il cast della serie DC sul commissario Gordon?

Gotham è andata in onda dal 2014 al 2019 su FOX e ha raccontato la storia delle origini del Commissario James Gordon interpretato da Ben McKenzie. Ideata da Bruno Heller, le cinque stagioni della serie hanno visto un cast eccezionale, oggi vediamo che cosa hanno fatto le star dopo la fine della serie.

Ben McKenzie (James Gordon)

Prima di interpretare il futuro commissario di Gotham, il ruolo di poliziotto di debutto di Ben McKenzie è stato in Southland ma probabilmente sarà da tutti sempre ricordato come il Ryan Atwood in The OC che lo ha reso una star. Tra i suoi crediti dopo la fine di Gotham troviamo il film The Report di Amazon Prime e Live! Corsa contro il tempo (Line of Duty) del 2019. L’attore ha anche un figlio con la sua ex co-protagonista di Gotham e ora moglie, Morena Baccarin.

Morena Baccarin (Leslie Tompkins)

L'attrice ha interpretato la ragazza di Deadpool, Vanessa, nei due film basati sull'omonimo personaggio dei fumetti Marvel. Ha recitato nella serie Netflix Una serie di sfortunati eventi e interpreterà la protagonista della prossima serie di fantascienza Home Invasion.

Donal Logue (Harvey Bullock)

Donal Logue annovera nel suo curriculum tantissime serie di successo come Vikings e Sons of Anarchy e altri adattamenti di fumetti come Ghost Rider del 2007 e Blade del 1998. I suoi primi ruoli da poliziotto dopo Harvey Bullock sono stati uno sceriffo nella serie originale di Peacock, Departure, e un investigatore privato in Stumptown (anch'esso basato su una serie di graphic novel), e interpreterà anche un capo della polizia nell'attesissimo riavvio di Resident Evil.

David Mazouz (Bruce Wayne)

David Mazouz in precedenza ha interpretato un altro giovane eroe nella breve serie della Fox Touch. L'attore ora ventenne reciterà ancora una volta nei panni della versione più giovane di un "eroe" orfano, al fianco di Ewan McGregor e Aldis Hodge, nel thriller di prossima uscita The Birthday Cake.

Sean Pertwee (Alfred Pennyworth)

Dopo Gotham Sean Pertwee ha recitato in Prodigal Son, Un cavallo per la strega (The Pale Horse) e al fianco di Maisie Williams di Game of Thrones nella serie poliziesca britannica Two Weeks to Live.

Erin Richards (Barbara Kean)

Erin Richards, che interpreta l'ex fidanzata criminale di Jim Gordon Barbara Kean, e ha anche diretto un episodio della quinta stagione della serie. L’attrice reciterà in una prossima serie intitolata Grey Elephant.

Jessica Lucas (Tabitha Galavan)

Dopo la fine di Gotham Lucas ha continuato a recitare in The Murders, girato nel suo paese natale, il Canada, e si unita al cast del dramma medico The Resident.

Robin Lord Taylor (Oswald Cobblepot)

Il suo ruolo nella serie Netflix You, e una piccola, ma memorabilmente apparizione in John Wick: Chapter 3 - Parabellum, sono tra i progetti più recenti di Robin Lord Taylor, che ha ricevuto molti consensi per la sua interpretazione del criminale che un giorno avrebbe sfidato Batman nei panni del Pinguino, Oswald Cobblepot.

Jada Pinkett Smith (Fish Mooney)

Pinkett Smith è apparsa come agente dell'FBI in Angel Has Fallen e riprenderà il suo ruolo di Niobe nell'attesissimo quarto episodio del film Matrix.

Maggie Geha (Ivy Pepper)

L’attrice si è unita al cast della sitcom originale di Netflix Mr. Iglesias ed è pronta per un ruolo nella commedia di prossima uscita di Mel Rodriguez III Benny's Lament.

Cameron Monaghan (Jerome Valeska)

Oltre al suo ruolo in Gotham, gli altri ruoli più importanti dell’attore sono Ian Gallagher in Shameless della Showtime e Cal Kestis nel videogioco Star Wars: Fallen Order, ma presto potremmo vederlo nel film horror The White Devil, il thriller d'azione Wake e il thriller poliziesco Deliberation.



