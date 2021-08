Gotham, ecco chi è il personaggio migliore di tutto lo show

Gotham racconta la storia e gli eventi dell'era pre-Batman prima di tutti i vigilanti e i supereroi; si comincia, infatti, con l'arrivo del noto poliziotto James Gordon, che ispirerà Bruce nella sua lotta alla criminalità.

Lo spettacolo esplora i principali cattivi di Batman e lo sviluppo dei personaggi secondari mentre ruota attorno all'incessante battaglia di Jim Gordon contro la malavita. Dai poliziotti del GCPD ai detenuti dell'Arkham Asylum, lo spettacolo ha un sacco di cattivi ed eroi, tutti caratterizzati da diversi insiemi di valori e obiettivi. Ecco chi sono i migliori personaggi dello show suddividendoli tra buoni e cattivi.

Tra i buoni spicca assolutamente James Gordon interpretato da un brillante Benjamin McKenzie. Tutto ciò che interessa a Gordon è rendere giustizia. Ha preso la sua parte di decisioni sbagliate e occasionalmente ha preso strade oscure per raggiungere i suoi obiettivi, ma tutto ciò che fa mira a rendere la città un luogo migliore e più sicuro, una caratteristica che non è mai cambiata. Come soldato o poliziotto, o commissario del GCPD, Jim è sempre stato un eroe per la gente di Gotham. Psicologicamente Gotham mette in mostra uno dei Gordon più particolari e curati che si siano mai visti.

Per quanto riguarda i cattivi, invece, la medaglia d'oro va indubbiamente a Jerome Valeska di Cameron Monaghan considerato uno dei migliori Joker di sempre anche se ufficialmente non è mai stato il vero Joker nello show televisivo. Poiché agli scrittori non è mai stato permesso di usare specificamente il nome "Joker", i fratelli Valeska sono un connubio di tutte le caratteristiche negative del personaggio. Due metà che insieme completano il personaggio di Joker. Tuttavia Jerome mette in mostra i tratti psico-comici del personaggio in maniera così accentuata da essere ancora più spaventoso del Joker stesso.

Gotham, pur presentando molti difetti e incongruenze con l'universo di Batman, resta una delle serie migliori dell'universo DC. Ecco, infatti, i 5 momenti più memorabili di Gotham.