Gotham City esiste davvero? Scoprite la vera città

Gotham è una città immaginaria che appare nei fumetti pubblicati dalla DC Comics, meglio conosciuta come la casa di Batman. La città è stata identificata per la prima volta come il luogo di residenza di Batman in Batman n. 4 (dicembre 1940) e da allora è stata l'ambientazione principale per le storie che caratterizzano il personaggio.

Gotham City è tradizionalmente raffigurata come situata nello stato americano del New Jersey. L'aspetto e l'atmosfera di Gotham sono stati principalmente influenzati da New York City e Chicago, sebbene sia stata progettata per assomigliare più in generale a qualsiasi grande città americana. Le location utilizzate come ispirazione o come location per le riprese di Gotham City nei film e nelle serie televisive live-action di Batman hanno incluso Chicago, Pittsburgh, Los Angeles, New York City, Newark, New Jersey, Londra e Glasgow.

La location reale è dipesa molto dallo scrittore/artista. Il più importante è certamente il creatore di Batman Bill Finger che originariamente ha fatto coincidere Gotham con New York, per poi renderla una città separata, situata da qualche parte nel New Jersey. Lo scrittore/editore Dennis O'Neill, invece, considerava Gotham come Manhattan a partire da sotto la 14a strada.

L'artista Neal Adams ha basato la sua rappresentazione di Gotham su Chicago. L'affermazione che Gotham è New York di notte e Metropolis è New York di giorno (in realtà, Metropolis era originariamente basata su Toronto) è stata variamente attribuita a Frank Miller e John Byrne. Altri, ad esempio Bruce Timm, hanno evitato di basare Gotham su una città reale, rendendola più senza tempo e ultraterrena. Quindi spesso è più un simbolo di stile, tipo Art Deco, che una città vera e propria.

In ogni caso la scelta di affiancare Gotham City a New York non è stata casuale. "Gotham" è stato un soprannome per New York che divenne popolare per la prima volta già nel diciannovesimo secolo. Washington Irving glielo aveva dato nell'edizione dell'11 novembre 1807 del suo Salmagundi un periodico che ironizzava sulla cultura e la politica di New York. Irving prese il nome dal villaggio di Gotham, in Inghilterra: un luogo abitato, secondo il folklore, da folli.

Per quanto riguarda Gotham - La serie, nonostante si sia ormai conclusa, Gotham è riuscita a raggiungere lo straordinario traguardo dei 100 episodi. Molti fan sono rimasti veramente delusi che non sia andata oltre e sperano di poter quanto meno avere una reunion del cast di Gotham.