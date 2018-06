Gotham: ecco di quanti episodi sarà composta la quinta e ultima stagione

Gotham si appresta a tornare su FOX il prossimo anno con la quinta e ultima stagione ma, a quanto pare, sarà formata da un arco narrativo più breve del previsto. A confermare il numero di episodi ci ha pensato la giovane Camren Bicondova, meglio nota per il ruolo di Selina Kyle all'interno dello show.

Attraverso una diretta sul suo profilo Instagram, l'attrice ha rivelato che ci saranno soltanto dieci episodi, andando quindi a smentire le voci secondo cui ce ne sarebbero stati tredici. Si tratta dunque di un numero molto più esiguo rispetto alle passate stagioni, composte da ben 22 puntate ciascuna.

La scelta del network americano di ordinare una stagione più corta è dovuta alla volonta di mantenere la serie al di sotto dei 100 episodi ed infatti in questo modo saranno in tutto 98.

La quinta stagione di Gotham sarà basata su Batman: Anno Zero, serie a fumetti del 2014 di Scott Snyder e Greg Capullo, e segnerà la tanto attesa trasformazione di Bruce Wayne (David Mazouz) nel cavaliere oscuro. Stando a quanto riportato da John Stevens, produttore esecutivo dello show, ci saranno tante chicche che renderanno felici i fan della DC, tra cui vedere il commissario Jim Gordon (Ben McKenzie) con i suoi iconici baffi.

Per quanto riguarda i villain, invece, dopo un intero arco incentrato sulla follia di Jerome e l'ascesa al potere di Jeremiah, Bruce se la vedrà con nemici "minori", ma non per questo meno importanti tra cui Ventriloquo, Scarface e Lady Shiva.

Non ci resta che attendere il 2019, dunque, per capire in che modo si concluderanno le avventure narrate nel prequel targato FOX.