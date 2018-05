Gotham: emergono i primi dettagli sui villain della quinta e ultima stagione

A pochi giorni di distanza dall'uncio ufficiale del rinnovo di Gotham per una quinta e ultima stagione, iniziano ad arrivare le prime informazioni sui cattivi che il giovane Bruce Wayne e Jim Gordon dovranno fronteggiare per salvare ancora una volta la città.

Dopo un intero arco narrativo incentrato sulla follia di Jerome e sulla rapida ascesa di Jeremiah, sembrerebbe che la prossima stagione possa segnare il debutto di nemici "minori" ma in ogni caso importanti nel percorso di formazione del cavaliere oscuro.

A rivelarli è stato John Stephens, produttore esecutivo dello show targato FOX, in occasione di una recente intervista: "Ci sono tanti personaggi che vorrei vedere sul piccolo schermo e penso che il pubblico non sia pienamente a conoscenza di molti di questi, Ventriloquo e Scarface in primis. Esiste una versione molto oscura di questo personaggio che vorrei assolutamente rappresentare. Potrei citare anche Mother, Orphan e Lady Shiva. Li vedremo tutti assieme nella quinta stagione di Gotham".

Molti dei nomi da lui citati sono apparsi nella celebre serie animata degli anni '90, ma non sono mai stati rappresentati in live-action in TV o al cinema, e dunque si tratterebbe di un debutto assoluto per loro.

In attesa di scoprirne di più, vi ricordiamo che il finale della quarta stagione, intitolato No Man's Land, andrà in onda questa sera e segnerà una sorta di reboot dell'intera serie prima dell'arrivo di 13 nuovi episodi, previsti per l'autunno prossimo.

La rappresentazione televisiva dell'universo legato a Batman non finirà però qui poichè Bruno Heller sarà produttore esecutivo e sceneggiatore di una serie prequel incentrata sul mitico maggiordomo di casa Wayne, Alfred Pennyworth.