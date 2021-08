Gotham: l'Enigmista, la Corte dei Gufi e lo strano buco di trama

La terza stagione di Gotham ha messo in mostra tante cose tanto da renderla una delle stagioni televisive più impegnative mai realizzate. Di conseguenza, sembrava che gli scrittori avessero dimenticato circa la metà delle trame che avevano introdotto precedentemente.

È normale che uno spettacolo non risponda a tutte le domande, ma non fino a questo punto. Nella terza stagione, i personaggi sono stati abbandonati senza pensarci due volte, gli elementi chiave della trama non sono mai stati spiegati e diverse svolte importanti non avevano assolutamente senso.

Gotham è senza dubbio uno degli spettacoli più divertenti in TV, e la terza stagione in particolare è stata un orologio incredibilmente eccitante. Durante la visione iniziale, molti spettatori sono rimasti deliziati dai grandi personaggi e dalle divertenti scene. Ma dopo un rewatch, le evidenti domande senza risposta li hanno lasciati alquanto frustrati.

Il buco di trama su Nygma è alquanto curioso. Infatti quando Jim Gordon ha catturato Ed Nygma, Kathryn Monroe gli ha detto che la Corte dei Gufi avrebbe "trovato un buon uso per L'Enigmista". Dal momento che i dettagli non sono mai stati rivelati, questa è sembrata una spiegazione ovvia e pigra per la Corte di non uccidere immediatamente Ed.

Tuttavia, mentre il criminale era sotto la custodia della Corte, gli scrittori non hanno mai tentato di portare avanti l'idea che la Corte avesse dei piani per lui. La Corte, infatti, lo ha solo rinchiuso ed è stata misteriosamente coinvolta così tanto da tenerlo in vita nutrendolo e salvaguardandolo.

Ed, che ama risolvere sempre i misteri, non è mai stato curioso dei loro piani o del motivo per cui non lo abbiano ucciso dopo tutti i problemi che ha causato loro. Rivelare ciò che la Corte dei Gufi cercasse in Ed avrebbe potuto rendere più plausibile la sua fuga. Al contrario avrebbe potuto comportarsi come se fosse pronto ad aiutarli, invece ne è uscito fuori con la forza bruta. Insomma, cosa è successo in quel frangente? Non lo sapremo mai.

