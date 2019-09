Gotham: i fan si domandano il destino di due personaggi scomparsi

Gli appassionati di Gotham, serie tv basata sui personaggi della DC, hanno dovuto salutare il loro show preferito al termine della quinta stagione, conclusasi con gli ultimi episodi trasmessi fino a fine luglio. Eppure i quesiti dei fan non sono certo finiti e ora le domande sono rivolte a due personaggi scomparsi durante la prima stagione.

Gli spettatori si stanno infatti chiedendo che fine abbiano fatto Renee Montoya (Victoria Cartagena) e Crispus Allen (Andrew Stewart Joes). Un fan su Reddit aveva posto il quesito sui due personaggi, che nei fumetti diventano i supereroi The Question e The Spectre.

Nessuno dei due è più apparso ma entrambi sono stati accostati a vari progetti nel corso degli anni.



Il primo accostamento è stato quando Emmett Scanlan è apparso in Constantine come James Corrigan. La sua prima apparizione è andata in onda due mesi dopo il pilot di Gotham ma Corrigan è stato visto in una visione da Zed come uno spettro sfigurato, circondato da un alone verde. Peccato che la serie sia stata poi cancellata dopo una stagione.

Il personaggio di Renee Montoya comparirà invece per la prima volta sul grande schermo in Birds of Prey, interpretata da Rosie Perez. Creata per essere un poliziotto di Gotham, Renee si è poi trasformata in The Question.

Ricordiamo che un altro personaggio molto noto è scomparso, ovvero Harvey Dent/Due Facce (Nicholas D'Agosto). Quali saranno stati i destini di tutti questi personaggi? Le speculazioni al riguardo proseguono e le congetture su quello che sia potuto accadere non sono finite.

Nelle ultime settimane Cameron Monaghan ha postato una foto in versione Joker dal backstage mentre online è stata diffusa una scena tagliata dall'ultima stagione.