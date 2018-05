Gotham: la follia omicida di Jeremiah al centro di un nuovo promo della quarta stagione

A soli due episodi di distanza dall'atteso finale della quarta stagione, FOX ha pubblicato un nuovo trailer che mostra la pazzia omicida di Jeremiah Valeska abbattersi su Gotham. Ce la faranno Bruce Wayne e i suoi alleati a salvare una città ormai sull'orlo di un inesorabile declino?

Il video in questione è un vero e proprio recap della trasformazione di Jeremiah avvenuta in seguito alla morte del fratello Jerome. A differenza di quest'ultimo, però, si presenta più metodico e riflessivo, pur mantenendo una sana dose di follia. Anche il suo look, inoltre, inizia ad assomigliare a quello del Joker, con tanto di giacca, cravatta e make up bianco.

Il suo obbiettivo è quello di vedere Gotham bruciare in modo da poterla ricostruire a sua immagine e somiglianza. Dopo aver trascorso alcune settimane con Bruce Wayne, Jeremiah è riuscito a trasformare i generatori elettrici della città in bombe e le userà per raggiungere il suo scopo.

Da questa premessa avrà luogo il finale di stagione, intitolato No Man's Land, un vero e proprio richiamo all'omonimo arco narrativo crossover pubblicato nel 1999 e che ha coinvolto più fumetti legati al mondo del cavaliere oscuro. La storia vede una Gotham City distrutta da un terremoto e di conseguenza esclusa dal resto degli Stati Uniti.

Molto probabile, dunque, che a scatenare l'inferno su Gotham sia proprio lo scoppio delle bombe da parte di Jeremiah, il che porterà allo scoperto tutti i villain visti in precedenza. Il finale della quarta stagione di Gotham andrà in onda il 17 maggio.

Lo show non è ancora stato ufficialmente rinnovato per una quinta stagione, ma l'ultimo episodio di quest'arco narrativo sarà, a detta degli sceneggiatori, uuna sorta di reboot totale della serie.