Gotham, ecco le foto della terrificante trasformazione di Cameron Monaghan in Joker

Anche se Gotham, la nota serie FOX, si è conclusa ormai da più di un anno, è impossibile non restare stupiti sempre e comunque dall'immagine di Joker, uno dei personaggi più iconici e al contempo nefasti della fantasiosa cittadina.

Concentrandosi sul primo periodo d'impiego di Jim Gordon nel dipartimento di polizia di Gotham, la serie ha approfondito la psiche di alcuni dei criminali più famosi di Batman come il Pinguino e l'Enigmista, mostrandoci anche un Joker drasticamente diverso da quello a cui siamo generalmente abituati, interpretato da Cameron Monaghan.

Queste foto appena trapelate del dietro le quinte, ci mostrano una versione assai oscura e insidiosa del pagliaccio, che potrebbe certamente competere ad armi pari con l'Arthur Fleck di Joaquin Phoenix.

Il viso del villain appare particolarmente deturpato per via della caduta nella vasca piena d'acido, i capelli piuttosto radi e il classico sorriso risulta essere assai maniacale. Tra le varie foto quella in grado di suscitare più interesse è certamente quella in cui il Joker di Cameron Monaghan fuma casualmente una sigaretta. C'è qualcosa di veramente sinistro nel suo volto e nel modo in cui l'attore si poggia al muro in una tromba delle scale.

Nonostante la serie si sia ormai conclusa, Gotham è riuscita a raggiungere lo straordinario traguardo dei 100 episodi. Molti fan sono rimasti veramente delusi che non sia andata oltre e sperano di poter quanto meno avere una reunion del cast di Gotham. E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.