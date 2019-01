Gotham: Fox ha negato l'utilizzo del Bat-Segnale per il crossover Elsewords

La quinta e ultima stagione di Gotham ha debuttato recentemente su Fox, e i produttori dello show hanno rivelato di aver rifiutato una richiesta da parte di The CW per l'Arrowverse, di prendere in prestito il Bat-Segnale per il crossover Elsewords. La notizia è stata resa nota ieri al Paley Center di New York, per l'anteprima della nuova stagione.

Con David Mazouz pronto a interpretare Batman per la prima volta nello show DC, il Bat-Segnale diventa imprescindibile per la serie.

L'Arrowverse dovette sviluppare il proprio Bat-Segnale per Elsewords con il suo aspetto usato comicamente a spese di Green Arrow, stabilendo Batman come primo vigilante dell'universo televisivo condiviso.

Se Batwoman dovesse usare lo stesso segnale non è stato ancora rivelato.

Secondo SyFy, uno dei produttori di Gotham ha rivelato che qualcuno dell'Arrowverse aveva effettivamente chiesto in prestito il Bat-Segnale per l'evento crossover Elsewords. Alla richiesta è stato risposto con un netto rifiuto.

Il Bat-Segnale, oltre che uno strumento di richiamo per Batman, è utile anche per i cittadini di Gotham, che si sentono al sicuro quando vedono in cielo il simbolo dell'Uomo Pipistrello.

La quinta e ultima stagione di Gotham è pronta ad arrivare in Italia nel 2019.

Con il Bat-Segnale incluso e il debutto di Batman nello show creato da Bruno Heller.