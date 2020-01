Gotham, guardate la trasformazione di Cameron Monaghan in Joker

L'anno scorso è andato in onda l'ultimo episodio di Gotham, la serie targata Fox e ambientata nell'universo di Batman il cui successo è passato anche dall'interpretazione di Dominic Monaghan nei panni di Joker.

La versione del personaggio apparsa nello show, molto diversa da quella vista di recente nel film di Todd Phillips con protagonista Joaquin Phoenix (il grande favorito agli Oscar 2020), si è mostrata da subito molto diversa rispetto a quelle viste sul grande schermo, soprattutto per quanto riguarda il make-up.

A dimostrazione di ciò, il truccatore e addetto agli effetti visivi Ben Bornstein ha pubblicato su Instagram un time-lapse datato 2018 che mostra il lungo processo di trasformazione di Monaghan in Joker: come potete vedere in calce alla notizia, il risultato è piuttosto impressionante.

"Ho apprezzato entrambi per ragioni differenti" aveva detto l'attore parlando delle due versioni del suo personaggio, Jerome e Jeremiah Valeska. "Jerome era cartoonesco e folle, con lui potevo andare in diverse direzioni per via della sua particolare energia distruttiva. Con Jeremiah è stato bello trovare uno sprazzo di umanità, oltre a renderlo più inquietante per i suoi metodi."

Monaghan, apparso di recente nei panni del protagonista del videogioco Star Wars Jedi: Fallen Order, di recente si è detto interessato al ruolo di Hercules in un eventuale remake live-action del classico Disney.