Gotham: l'inquietante retroscena sul set dell'Arkham Asylum

Gotham ha riportato il Cavaliere Oscuro sotto forma di live-action televisivo per la prima volta in quasi 50 anni. Arrivata sugli schermi nel 2014, la serie ha riscritto la classica storia delle origini di Batman partendo dal personaggio di James Gordon, un po' come Smallville aveva fatto con Superman un decennio prima.

Nella serie sono presenti tutti gli iconici villain di Batman, dai più importanti come il Pinguino o l'Enigmista ai meno conosciuti come il Cappellaio Matto. Se ci sono dei folli criminali, ovviamente non può non esserci il luogo dove vengono rinchiusi ovvero il famoso carcere psichiatrico denominato Arkham Asylum.

Il set cinematografico era situato a Staten Island e prende il nome di Bayley Seton Hospital, ma molti non sapevano che il luogo fosse un vero ambulatorio psichiatrico e sede dei servizi sociali fondato nel 1831.

La struttura, dopotutto, presenta effettivamente tutte le caratteristiche peculiari di un ospedale psichiatrico dei fumetti: un gigantesco portale ad arco, un cancello con una grande scritta, un edificio multipiano, un grande giardino e un'illuminazione alquanto sinistra.

All'inizio della produzione dello spettacolo, però, non si conosceva la reale location delle riprese ed erano fuoriusciti dei rumor solo tramite Reddit. Poi dopo un po' di tempo, quando le voci divennero sempre più fondate, il sito stesso dell'ospedale dichiarò che la troupe di Gotham aveva affittato la location per alcune riprese interne soprattutto delle prime stagioni.

Nonostante il grande successo dello show, Gotham presentava molti difetti e incongruenze con l'universo di Batman. In ogni caso resta una delle serie migliori dell'universo DC ed ecco, infatti, i 5 momenti più memorabili di Gotham.