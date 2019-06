Gotham: il Joker di Cameron Monaghan ispirato a Batman: Arkham City

Il Joker interpretato da Cameron Monaghan nello show tv Gotham, viene mostrato con un look inedito, basato sulla versione di Batman: Arkham City. Il personaggio di Monaghan nella serie è quello di Jeremiah Valeska ed è sicuramente uno dei profili più interessanti di tutto lo show ambientato nell'universo dell'Uomo Pipistrello.

Il finale di Gotham ha mostrato un salto temporale nel futuro con l'evoluzione definitiva del Joker di Cameron Monaghan. Un look davvero unico rispetto alle iterazioni precedenti, con il suo aspetto più deformato in seguito alla caduta nella vasca piena d'acido. L'apparizione di Cameron Monaghan nell'iconico personaggio è stato uno dei momenti più importanti della serie.

Ora una nuova immagine di William Gray pubblicata su Instagram mostra un look ispirato a Batman: Arkham City.



Il finale di stagione di Gotham proietta tutto dieci anni nel futuro, dato che Bruce tornerà a Gotham per l'apertura della nuova Wayne Tower. Una serie di crimini conduce Gordon a credere che ci sia lo zampino di Pinguino e l'Enigmista. Tuttavia, quando Bullock viene incastrato per omicidio, Gordon comincia a credere ad un complotto ancor più sinistro che incombe su Gotham. E una nuova figura emerge dall'ombra per essere l'eroe di cui Gotham ha disperatamente bisogno.

Qualche settimana fa abbiamo dato uno sguardo al look di Batman; un'altra evoluzione importante per la serie. Bruce diventa Batman nel trailer e la conclusione dello show che racconta Gotham prima dell'avvento dell'Uomo Pipistrello sta per volgere a conclusione.