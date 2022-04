Gotham Knight, come sarà Harvey Dent? Parla Misha Collins

Misha Collins farà parte di Gotham Knights e a quanto pare l'ex attore di Supernatural è davvero entusiasta del ruolo che gli è stato affidato all'interno della nuova serie CW che sarà di fatto scollegata dal resto dell'Arrowerse.

Vedremo infatti l'attore nei panni di Harvey Dent, meglio conosciuto con il soprannome di Due Facce. Durante una recente apparizione alla SPN Indy Convention, Collins ha rivelato che per la prima stagione dello show vedremo una versione primitiva di questo terribile arcinemico di Batman, che abbraccerà la sua reale naturale solo nel finale della serie.

"Posso dirti che interpreterò Harvey Dent, che è un personaggio dell'universo di Batman, e lui diventa successivamente Due Facce", ha spiegato Collins. "Credo che sia davvero il ruolo perfetto per questo momento della mia vita e spero che la gente gradisca questa nuova versione di me! La Warner Bros. sta facendo davvero un buon lavoro e sta curando ogni minimo particolare. Ad esempio, il nostro costumista ha la lavorato anche in The Handmaid's Tale. Non so se avrà uno spin-off tutto suo, il mio personaggio sarà Harvey Dent per la prima stagione, quindi ci vorrà molto tempo prima che diventi il villain che tutti conosciamo. E poi divento Due Facce! Sì, non vedo l'ora e sarò l'anziano dello show".

Intanto, l'Arrowverse sembra pronto a chiudere i battenti, staremo a vedere dunque come Gotham Knights si inserirà in questo clima di chiusure. Cosa ve ne pare? Ditecelo nei commenti.