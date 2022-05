Gotham Knight: le prime foto di Batman rivelano un cappuccio... blu elettrico?!

Ha ingranato una nuova marcia lo sviluppo di Gotham Knights, la nuova serie di The CW ambientata dopo la morte di Batman. Proprio il cappuccio del Cavaliere Oscuro è spuntato in una nuova foto dal set, rivelando un look completamente diverso da qualunque cosa vista finora negli adattamenti: non sarà più il Cavaliere Oscuro!

Nel panorama della serialità si preparavano grandi cose che avrebbero riportato la città del Cavaliere Oscuro come grande protagonista, con tutta la sua cupezza. Dopo il successo di The Batman, si pensava che la prima serie sarebbe stata Gotham PD con protagonista un giovane James Gordon di Jeffrey Wright, ma il progetto è stato poi accantonato in favore di altri titoli. Procedono bene invece i lavori su Gotham Knights, considerando anche la strage di cancellazioni fatta da The CW per quanto riguarda diverse serie dell’Arrowverse, da Batwoman a Legends of Tomorrow.

La nuova serie sul figlio di Bruce Wayne ha ricevuto però l’ordine ufficiale per la totalità della prima stagione e si prepara ora all’inizio delle riprese. Proprio in queste prime fasi, che vedranno probabilmente coinvolto Batman prima della sua morte, una nuova foto spuntata dal set ci ha dato un primo assaggio del costume che lo vedremo indossare. E per i fan dei fumetti c’è un’ottima notizia, anche se alla restante parte di spettatori abituati ai soli adattamenti cinematografici potrebbe suonare come una scelta inedita.

Come potete vedere nel post che trovate in calce all’articolo, il cappuccio di Batman è infatti blu, il che stona con i costumi perlopiù neri o blu scuro visti nel corso degli anni su grande schermo. Ma ricalca in realtà il classico costume blu e grigio dei fumetti, anche se in quel caso il colore non è quasi mai così acceso e dipende spesso dai chiaroscuri del costume. In questo caso invece, sarà di un blu decisamente elettrico. Come detto, Batman dovrebbe apparire (a giudicare da questa foto) ma solo nelle fasi iniziali della serie, che prenderà spunto proprio dalla sua morte.

A raccogliere la sua eredità sarà il figlio, deciso a far luce sull’omicidio del padre. A essere sospettati sono ovviamente gli storici villain con cui si è scontrato nel corso degli anni, ma il figlio, convinto della loro innocenza, decide di prendere una strada diversa. La seconda generazione di eroi e cattivi di Gotham, infatti, stipulerà una folle e improponibile alleanza: il figlio di Bruce, intento a combattere il crimine a fianco dei figli di quelli che, fino ad allora, erano suoi acerrimi nemici. Con la scomparsa del miliardario orfano, Gotham è diventata senza legge più di quanto già non fosse, ma la nuova eccentrica squadra è decisa a scagionarsi e far luce sui reali mandanti. Se volete saperne di più, trovate qui una disamina dei legami fra Gotham Knights serie e videogioco.