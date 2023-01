Gotham Knight: la trama è troppo simile a quella de Il cavaliere oscuro - Il ritorno?

Gotham Knights sarà la prossima serie basata sui fumetti DC Comics ad arrivare sul piccolo schermo per mano di The CW. Slegata del tutto dall'Arrowverse, lo show si concentrerà su una Gotham City che è stata privata di Batman/Bruce Wayne.

Sotto questo punto di vista però, a molti questa trama avrebbe ricordato in parte quella già vista ne Il cavaliere oscuro - Il ritorno, il capitolo conclusivo della trilogia di Batman di Christopher Nolan. Una storia sicuramente non banale e rischiosa ma con un gran potenziale, che se sfruttato bene potrebbe aiutare lo show a catturare più pubblico possibile.

In precedenza la serie è già stata paragonata al videogioco Gotham Knights, che come ben sapete si concentra sui membri della Bat Family uniti in una Gotham City senza Batman. Con Oscar Morgan nel ruolo di Turner Hayes, il ribelle figlio adottivo di Bruce Wayne / Batman, Gotham Knights seguirà quest'ultimo mentre forma un'alleanza con i figli di alcuni dei più noti villain di Batman per ripulire i loro nomi dopo essere stati accusati di aver ucciso il Crociato incappucciato. Tra gli altri membri del cast figurano Navia Robinson nel ruolo di Carrie Kelley / Robin, Olivia Rose Keegan nel ruolo di Duela, la figlia del Joker, Fallon Smythe nel ruolo di Harper Row / Bluebird, Tyler DiChiara nel ruolo di Cullen Row e Anna Lore nel ruolo di Stephanie Brown.

Per saluatrvi, vi lasciamo con il nuovo video dietro le quinte di Gotham Knights.