Gotham Knights, Anna Lore sarà Stephanie Brown nella serie The CW

La serie di The CW Gotham Knights ha trovato la sua Stephanie Brown. Diamo il benvenuto all'ultima aggiunta nel cast del nuovo show DC, l'attrice Anna Lore.

Continua a crescere il cast di Gotham Knights, che dopo l'arrivo di Misha Collins come Harvey Dent, adesso trova anche l'interprete di Stephanie Brown a.k.a. Spoiler.

L'abbiamo già vista in altre serie tv come All American, Faking It e Doom Patrol: si tratta di Anna Lore, la giovane attrice che nella serie darà vita alla figlia del villain Cluemaster, e che nei fumetti è arrivata anche a vestire i panni di Robin e di Batgirl.

"Il sarcasmo di Stephanie è equiparabile solo al suo intelletto. È stata cresciuta a pane ed enigmi, e ha affinato le sue abilità per diventare una formidabile programmatrice. Ma il suo più grande talento potrebbe nascondere una vita domestica ben lontana dall'essere perfetta" si legge nella descrizione ufficiale dei Stephanie riportata anche da Comicbook.

Non sappiamo quali sviluppi avrà il suo personaggio nello show, ma la storia che seguiremo in Gotham Knights vedrà i figli dei villain cercare di discolparsi dall'ingiusta accusa di aver ucciso Bruce Wayne ovvero Batman.

Le riprese del pilot di Gotham Knights partiranno nel mese di aprile, come rivelato nei giorni scorsi.