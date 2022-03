Gotham Knights: ecco chi sono le new entry del cast del pilot

Nuovi attori si aggiungono al cast della serie Gotham Knights della CW. Parliamo di Olivia Rose Keegan, Navia Robinson e Oscar Morgan, che hanno aderito al progetto la cui produzione dovrebbe iniziare il prossimo mese. Gli attori si uniscono ai primi membri del cast di Gotham Knights precedentemente annunciati.

Olivia Rose Keegan (High School Musical: The Musical, The Series, Days of Our Lives) interpreterà Duela Dent, conosciuta nei fumetti come la figlia del Joker. L'antieroina, descritta come imprevedibile e folle, si trasformerà in una combattente brutale e una ladra abile, dopo essere stata abbandonata dal padre all' Arkham Asylum.

Navia Robinson (Raven's Home, Being Mary Jane) sarà invece Robin Carrie Kelley, l'amatissima spalla di Batman. Coraggiosa e impavida, la superoina non si tira mai indietro di fronte ad un pericolo ed è sempre pronta ad aiutare i più bisognosi.

Infine, Oscar Morgan (Master of the Air , The Miniaturist) vestirà i panni di Turner Hayes. Turner, che ha perso i suoi genitori biologici per omicidio, dovrà essere all'altezza del nome del padre adottivo miliardario, in un mondo di ricchezza e privilegi che non fa per lui.

Gotham Knights sarà prodotto da Warner Bros Television e Berlanti Productions, come nel caso delle altre serie DC su The CW. Fiveash, Stoteraux e Abrams saranno alla sceneggiatura, mentre Fiveash e Stoteraux saranno i produttori esecutivi con Greg Berlanti, Sarah Schechter e David Madden della Berlanti Productions. Questo il logo ufficiale di Gotham Knights.