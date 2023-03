Gotham Knights: il Batman della serie ha infranto la sua unica regola contro Joker?

Nelle più recenti iterazioni in live-action di Batman, il personaggio DC celebre nei fumetti per mantenere inalterata la sua unica regola, "non uccidere", anche quando si tratta dei peggiori criminali di Gotham, è apparso in versioni sempre più oscure e tenebrose e in molte di queste lo abbiamo visto far sfoggio di una rabbia brutale e omicida.

Accade anche in Gotham Knights, la nuova serie The CW dedicata ai personaggi della DC, dove Batman a quanto pare ha infranto la sua unica regola e uccide Joker.

La serie è ambientata in una Terra molto diversa dalla Gotham City classica, dove Bruce Wayne ha adottato un ragazzo di nome Turner Hayes dopo la morte violenta dei suoi genitori. Turner è sconvolto dalla rivelazione che Bruce Wayne è Batman, dopo che suo padre viene trovato morto con indosso il costume del Cavaliere Oscuro. Nonostante ciò, Turner viene accusato di essere il mandante del crimine dopo che il GCPD scopre che il suo conto bancario è stato utilizzato per pagare gli assassini accusati. Questo porta Turner ad essere arrestato e confinato con gli adolescenti accusati dell'omicidio di Bruce Wayne, e a scoprire che uno di loro potrebbe avere avuto un motivo per uccidere Batman oltre al denaro.

Una degli accusati dell'omicidio di Batman è Duela Doe, che si ritiene sia la figlia del Joker. Nata nel manicomio di Arkham, si dice che Duela sia entrata e uscita dal tribunale minorile per tutta la sua giovane vita. Il procuratore distrettuale Harvey Dent ha subito lanciato ipotizzato che Duela possa aver dato la caccia a Bruce Wayne per vendicare suo padre, suggerendo implicitamente che Joker sia rimasto ucciso in un confronto con Batman. In seguito Duela ha confermato che Batman ha ucciso Joker in una conversazione con Turner Hayes, ma ha negato di aver cercato di vendicarlo, affermando che "papà J ha abbandonato me e mia madre ad Arkham prima ancora che mi spuntasse il primo dente".

Non è la prima volta che sentiamo che Batman ha ucciso Joker nel corso delle recenti versioni del personaggio; era già successo con il Batman dell'Arrowverse nel corso di Batwoman e si è verificato di nuovo con il Batman di Titans nel corso della terza stagione. Sapevate che Jensen Ackles doveva essere Batman in Gotham Knights?