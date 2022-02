Gotham Knights, Natalie Abrams: 'Non potrei esserne più felice'

Le riprese di Gotham Knights stanno per partire e in attesa dell'inizio ufficiale dei lavori di produzione, la showrunner Natalie Abrams ha espresso tutto il suo entusiasmo per questa serie in arrivo sull'emittente CW.

"È iniziato con un post-it sul mio computer che ho guardato praticamente ogni giorno negli ultimi due anni. E ora è qualcosa. E non potrei esserne più felice. GRAZIE a Chad Fiveash e James Stoteraux per essere stati dei partner incredibili. E GRAZIE a Greg Berlanti, Sarah Schechter, Jonathan Gabay e David Madden, WB e CW per aver creduto in noi e in #GothamKnights! Incrociamo le dita per il prossimo futuro! E un altro GRAZIE a tutta la mia famiglia e ai miei amici che sono stati così pazienti, amorevoli e di supporto durante tutto il processo creativo, in particolare ringrazio mia moglie Lesley Goldberg. Non potrei fare nulla senza di te".

Solo lo scorso dicembre è stata annunciata Gotham Knigts e ora, questa serie tv sembra essere già pronta per partire. La trama dello show sembra essere più che mai avvincente: Dopo l'omicidio di Bruce Wayne, suo figlio adottivo stringe un'improbabile alleanza con i figli dei suoi peggiori nemici. E in quanto criminali ricercati, questa banda di disadattati deve combattere per riabilitare i propri nomi in una Gotham City più allo sbando che mai.

Quali sono le vostre aspettative su questo show? Ditecelo nei commenti!