Gotham Knights: il funerale di Bruce Wayne nelle nuove foto dal set!

Le prime foto dal set di Gotham Knights avevano mostrato una città orfana del suo vigilante più famoso, Batman, e adesso nuovi scatti arrivati sui social offrono ai fan un dietro le quinte sul funerale di Bruce Wayne.

Le riprese dell'episodio pilota della nuova serie televisiva della DC sono attualmente in corso in Canada, e come potete vedere in calce all'articolo la produzione in questi giorni ha girato la scena del funerale di Batman: la premessa del nuovo show infatti è molto simile a quella del videogioco omonimo in uscita nel 2022, e vedrà il figlio adottivo di Bruce Wayne raccogliere la sua eredità per difendere la città di Gotham.

Gotham Knights - da non confondere con il videogioco omonimo di Warner Bros. che uscirà nel corso del 2022 - vedrà il figlio di Batman stringere un'improbabile alleanza con i figli dei villain più famosi di Gotham City, che vengono tutti incastrati per l'omicidio del Crociato Incappucciato. E, dato che si tratta dei criminali più ricercati della città, questa banda di rinnegati dovrà combattere per riabilitare i propri nomi. Ma senza più Batman a pattugliare le strade, Gotham diventa una metropoli oscura più pericolosa che mai.

Scritto da Chad Fiveash di Batwoman, James Stoteraux e Natalie Abrams, il pilot vedrà nel cast Oscar Morgan come Turner Hayes, Olivia Rose Keegan come Duela Dent, Navia Robinson come Carrie Kelley, Fallon Smythe come Harper Row, Tyler DiChiara come Cullen Row, Misha Collins nei panni di Harvey Dent, Anna Lore nei panni di Stephanie Brown e Rahart Adams nei panni di Brody.

