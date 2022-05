Gotham Knights, prima immagine ufficiale con cast e logo: lo show DC atteso nel 2023!

Dopo le prime foto di Batman in Gotham Knights diffuse nei giorni scorsi direttamente dal set della serie del network The CW, oggi è arrivata un'importante novità sullo show: una prima immagine promozionale di Gotham Knights con la conferma dell'uscita nel corso del 2023.

Dopo la decisione di The CW di sospendere Legends of Tomorrow e cancellare la serie su Batwoman, inevitabilmente sono sorte domande sul futuro dei personaggi DC in televisione. E se anche lo spin-off sul Gotham PD è sospeso e si è evoluto nella serie sull'Arkham Asylum, per Gotham Knights invece arrivano le prime certezze.

Una di queste è che Gotham Knights uscirà nel 2023: l'annuncio arriva insieme alla prima immagine promozionale che ci permette di dare un'occhiata al logo ufficiale dello show e al cast principale della serie DC che esplorerà ancora più a fondo l'universo narrativo di Batman.

Secondo la trama ufficiale diffusa da The CW, "all'indomani della morte di Bruce Wayne, il ribelle figlio adottivo stringe un'improbabile alleanza con i figli dei nemici di Batman, accusati di aver ucciso il Cavaliere Oscuro. La banda di emarginati, ormai tra i criminali più ricercati in città, dovrà lottare per ripulire il proprio nome. Ma Gotham City, senza un Cavaliere Oscuro a proteggerla, è diventata più pericolosa che mai. Tutta via, la speranza emerge nei modi più inaspettati, mentre quest'assurda squadra di fuggitivi diventa la prossima generazione di eroi, conosciuta come i Gotham Knights".

La produzione prenderà il via con l'episodio pilota di Gotham Knights che vedrà la partecipazione al cast di Oscar Morgan nei panni di Turner Hayes, Olivia Rose Keegan come Duela Dent, Navia Robinson nel ruolo di Carrie Kelley, Fallon Smythe e Tyler DiChiara saranno rispettivamente Harper e Cullen Row, Misha Collins sarà Harvey Dent, Anna Lore vestirà i panni di Stephanie Brown e Rahart Adams interpreterà Brody.