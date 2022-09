Gotham Knights, la serie The CW è al sicuro: iniziate le riprese!

Tramite una foto dal set pubblicata su Twitter, l'autrice e produttrice esecutiva di Gotham Knights Natalie Abrams, ha annunciato l'inizio della produzione dello show The CW. La foto mostra una sedia in cui è marchiato il titolo dello show ambientato nell'universo di Batman e previsto in uscita nel 2023.

Gotham Knights racconta le vicende in seguito alla morte di Bruce Wayne, con il figlio adottivo di Batman che si ritrova tra le persone accusate di averlo ucciso. Per cercare di riabilitare il proprio nome, unisce le forze con gli altri accusati, i figli dei più grandi nemici di Batman. Mentre sono al lavoro dovranno fare i conti con una città sempre più nel caos. Ecco la prima immagine di Gotham Knights con cast e logo.



La serie che racconta Gotham senza il suo principale protagonista, Bruce Wayne/Batman, è soltanto l'ultima fatica di The CW nel genere supereroistico, anche se di recente ha cancellato Batwoman, Legends of Tomorrow e Naomi.

La rete era nota per la produzione dell'Arrowverse, in particolare Arrow (composta da 8 stagioni) e Supergirl.



Tra i co-produttori della serie anche Greg Berlanti. Il cast comprende Oscar Morgan, Olivia Rose Keegan, Fallon Smythe, Tyler DiChiara, Misha Collins, Anna Lore e Navia Robinson.



Nel frattempo potete scoprire il primo trailer di Gotham Knights, distribuito a maggio. Siete pronti per una nuova avventura a Gotham City?