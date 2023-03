Gotham Knights: Jensen Ackles doveva interpretare Batman nella serie DC

Il prossimo 14 marzo debutterà su The CW la serie Gotham Knights che sarà incentrata su un gruppo di giovani supereroi chiamati a difendere Gotham City dopo l'improvvisa morte di Bruce Wayne/Batman. Quest'ultimo non sarà presente, ma a quanto pare non è sempre stato così, in quanto è emerso che il ruolo doveva essere interpretato da Jensen Ackles.

Uno degli interpreti di Gotham Knights, Misha Collins, ha rivelato che la nuova serie televisiva DC di The CW aveva quasi previsto la presenza di Jensen Ackles nel ruolo del defunto Bruce Wayne/Batman.

Durante un'apparizione al podcast di Multiverse of Color, a Collins è stato chiesto se ci fosse stato un tentativo di coinvolgere i suoi ex colleghi di Supernatural in Gotham Knights. "Ah, sì. Sì, c'è stato", ha risposto.

"Non so se dovrei rivelarlo, ma abbiamo cercato di trovare una soluzione per far interpretare a Jensen la parte di Batman nello show. Era tutto in ballo, ma sfortunatamente Jensen era impegnato in un'altra serie e coordinarsi tra due serie sarebbe stato difficile per lui. Quindi alla fine non è andata in porto, ma ci abbiamo provato. A un certo punto Jensen era piuttosto entusiasta della prospettiva, perché è la voce di Batman nei film d'animazione. Sarebbe stata un'ottima soluzione e anch'io pensavo che sarebbe stato molto divertente. Ma purtroppo non ha funzionato".

Ackles si è fatto conoscere dai fan della DC per la sua interpretazione di Jason Todd/Cappuccio Rosso nell'acclamato film d'animazione del 2010 Batman: Under the Red Hood. In seguito ha prestato la sua voce a Bruce Wayne/Batman nell'adattamento cinematografico animato in due parti di Batman: Il lungo Halloween, uscito nel 2021. All'inizio di quest'anno Ackles ha ripreso il ruolo di Batman nel film d'animazione Legion of Super-Heroes.

Se il suo coinvolgimento in Gotham Knights fosse andato in porto, sarebbe stata la prima volta dell'attore di Supernatural nei panni del Cavaliere Oscuro in live-action. Invece, il Bruce Wayne di Gotham Knights sarà interpretato da David Alexander Miller, che riprende il ruolo dalla prima stagione della serie DC Universe/HBO Max Titans.

Le riprese di Gotham Knights sono finite ufficialmente e la serie debutterà il 14 marzo prossimo anche se non è chiaro se farà ritorno per una seconda stagione dato il nuovo DC Universe di James Gunn.