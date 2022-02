Gotham Knights, quali legami avrà la serie CW con il videogioco Warner Bros?

Un nuovo, eccentrico ensemble che metterà insieme figli di eroi e dei loro storici villain, si guadagna un nuovo spazio televisivo su The CW, andando ad ampliare ulteriormente la nutrita offerta dell'Arrowverse. Ambientata dopo la morte di Bruce Wayne, Gotham Knights segue in contemporanea la produzione dell'omonimo videogioco.

Procedono a ritmo spedito i lavori presso casa DC Comics (già sussidiaria Warner Bros.) per ampliare ulteriormente il nuovo corso dell’Arrowverse, operazione che sta andando in parallelo ai nuovi prodotti per grande e piccolo schermo dedicati al paladino oscuro di Gotham. Da un lato abbiamo la nuova stagione di Superman & Lois, che si aggiunge ai numerosi titoli pensati per sostituire la fine di storici show mandati in onda sul canale statunitense The CW. Dall’altro l’attesissimo The Batman con Robert Pattinson, che ha aperto a un nuovo universo narrativo prima ancora di approdare nelle sale: manca esattamente un mese, giorno più giorno meno.

È in questo contesto che si inserisce Gotham Knights. Non il videogioco targato WB Games Montreal, quanto la serie omonima di recente annuncio. Dietro lo script ci sono gli sceneggiatori di Batwoman – anche se, specifica la produzione, la serie non sarà uno spin-off del popolare show dell’universo Batman – vale a dire Chad Fiveash, James Stoteraux e Natalie Abrams. Lo show, tratto direttamente dall’omonima saga dei fumetti, farà invece un notevole salto in avanti a partire da un evento davvero drammatico per Gotham e per tutto l’universo DC: la morte di Bruce Wayne, il primo a vestire i panni del pipistrello in nero.

A raccogliere la sua eredità, per quanto possibile, sarà il figlio, deciso a far luce sull’omicidio del padre. A essere sospettati sono ovviamente gli storici villain con cui si è scontrato nel corso degli anni, ma il figlio, convinto della loro innocenza, decide di prendere una strada diversa. La seconda generazione di eroi e cattivi di Gotham, infatti, stipulerà una folle e improponibile alleanza: il figlio di Bruce, intento a combattere il crimine a fianco dei figli di quelli che, fino a qualche albo prima, il crimine l’avevano impersonato e perpetrato senza pietà. Con la scomparsa del miliardario orfano, Gotham è diventata senza legge più di quanto già non fosse, forse addirittura più cupa di come sarà in The Batman, ma la nuova eccentrica squadra è decisa a scagionarsi e far luce sui reali mandanti.

Dal momento che la lavorazione della serie procede in contemporanea a quella del videogioco – che vedrà come protagonisti i quattro eredi di Batman (Batgirl, Red Hood, Robin, Nightwing) – in molti si chiedono se potremo assistere a un crossover o quantomeno a un accenno di collegamento fra i due prodotti. La risposa, che ci piaccia o no, è arrivata ufficiale e senza mezzi termini: così come la serie The CW non sarà spin-off di Batwoman, altrettanto non avrà alcun collegamento con Gotham Knighs videogioco. Per chi sia in possesso della giusta console quindi, potrebbe essere l’occasione per approfondire una storia completamente nuova. Oltre a Fiveash e Stoteraux, saranno produttori esecutivi della serie anche Greg Berlanti, Sarah Schechter e David Madden di Berlanti Productions.