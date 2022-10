Gotham Knights: Misha Collins è Harvey Dent / Due Facce in una foto dietro le quinte

Come abbiamo visto dal primo trailer di Gotham Knights, questa costituirà la prossima grande serie della The CW che sarà completamente scollegata dall'Arrowverse, il quale comunque sta arrivando alla sua conclusione definitiva. La serie seguirà un cast di cattivi e antieroi all'interno di Gotham City, e di seguito trovate una foto dietro le quinte.

Con le riprese di Gotham Knights attualmente in corso, Misha Collins ha recentemente condiviso un nuovo scatto dietro le quinte che lo ritrae al lavoro nei panni di Harvey Dent, che ha poi innescato un retweet da parte di una delle co-creatrici dello show, Natalie Abrams.

"Posso dirvi che interpreterò Harvey Dent, che è un personaggio dell'universo di Batman che diventa Due Facce", aveva spiegato Collins durante una convention all'inizio di quest'anno. "Ho avuto qualche remora a farlo perché so che la mia ex dirà: 'Ruolo azzeccato!'. In effetti mi è passato per la testa, non voglio che qualcuno abbia un insulto pronto per il resto della mia vita! Sembra che la Warner Bros. stia puntando molto sul pilot, è fantastico, sembra che ci sia un grande team dietro. Per esempio, la nostra costumista ha fatto The Handmaid's Tale, e ci sono persone di altissimo livello che lavorano al progetto. Se verrà preso e trasformato in una serie - e sarebbe davvero bello - il mio personaggio sarà Harvey Dent per tutto il primo anno, così avrò un bel periodo in cui non sarò un doppiogiochista. E poi diventerò Due Facce! Sì, non vedo l'ora e sarò la persona più anziana dello show!".

Gotham Knights racconta le vicende in seguito alla morte di Bruce Wayne, con il figlio adottivo di Batman che si ritrova tra le persone accusate di averlo ucciso. Per cercare di riabilitare il proprio nome, unisce le forze con gli altri accusati, i figli dei più grandi nemici di Batman. Mentre sono al lavoro dovranno fare i conti con una città sempre più nel caos.