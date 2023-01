Gotham Knights: Misha Collins mostra la sua trasformazione in Due Facce, è impressionante!

La prossima grande sere tratta dai fumetti della DC Comics in arrivo su The CW sarà l'attesa Gotham Knights, che si svolgerà in un universo in cui Bruce Wayne / Batman è morto e saranno i suoi "discepoli" a dover prendere le redini del comando per proteggere Gotham City dai criminali. Tra questi c'è anche il Due Facce interpretato da Misha Collins.

Nelle ultime ore, proprio Collins ha postato un video sul suo profilo YouTube, scrivendo che emergerà in questo 2023 "trasformato", ovvio riferimento alla sua trasformazione in Due Facce per la serie. Nel video, infatti, possiamo vedere il processo al trucco necessario a trasformarlo nell'iconico villain dei fumetti di Batman. Il video costituisce anche una conferma al fatto che vedremo effettivamente l'attore nei panni di Due Facce (e non solo di Harvey Dent) nel corso della prima stagione dello show.

In precedenza aveva dichiarato che il suo personaggio sarebbe rimasto Harvey Dent per tutta la prima stagione e che sarebbe diventato Due Facce solo nella seconda stagione. "Il mio personaggio sarà Harvey Dent per tutto il primo anno", aveva detto. "Così avrò un bel periodo di tempo in cui non sarò un doppiogiochista. E poi diventerò Due Facce! Sì, non vedo l'ora, e sarò la persona più anziana dello show!". Probabilmente, Collins diventerà Due Facce proprio a conclusione della stagione, oppure i piani potrebbero essere cambiati, con la produzione costretta ad anticipare i tempi.

Gotham Knights racconta le vicende in seguito alla morte di Bruce Wayne, con il figlio adottivo di Batman che si ritrova tra le persone accusate di averlo ucciso. Per cercare di riabilitare il proprio nome, unisce le forze con gli altri accusati, i figli dei più grandi nemici di Batman. Mentre sono al lavoro dovranno fare i conti con una città sempre più nel caos.

La serie vedrà anche la partecipazione di David Alexander Miller nel ruolo di Bruce Wayne/Batman, ma non è chiaro quanto spazio l'attore avrà nella serie. Come nei fumetti, Bruce e Harvey avranno un legame molto stretto all'inizio della serie, che non farà altro che dare a Harvey una spinta maggiore per risolvere l'omicidio del suo migliore amico.

Ancora non è disponibile una data d'uscita ufficiale per Gotham Knights, quel che è certo è che arriverà entro il 2023.